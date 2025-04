Parla il ragazzo che ha conosciuto Ilaria Sula su Tinder: “Così Mark Samson ha provato a incastrarmi”

Mark Samson (qui il suo profilo), il 23enne che ha ucciso l’ex fidanzata Ilaria Sula con tre coltellate alla gola, ha provato a depistare le immagini indirizzando i sospetti verso un giovane che la vittima aveva conosciuto su Tinder. Dopo l’omicidio, infatti, Samson ha scritto a un’amica della vittima fingendosi lei: “Non so se sto per fare una cazzata. Ma vado a casa di un tizio che ho conosciuto per strada. Ho fatto la birichina. Ci siamo visti stamattina all’uscita della Sapienza e mi ha chiesto se mi andava di uscire oggi, così, a caso”. In allegato aveva inviato anche una foto a torso nudo del ragazzo che Ilaria Sula aveva conosciuto sull’app di incontri.

Interpellato da La Repubblica, il giovane ha raccontato: “Quando le amiche di Ilaria Sula mi hanno scritto, chiedendomi se fossi insieme a lei, mi sono agitato. Ho capito che qualcuno cercava di mettermi in mezzo, anche se non c’entravo nulla”. E ancora: “Mi hanno chiesto dove fosse Ilaria. In quel momento sembravo coinvolto, ma non lo sono mai stato: io di questa ragazza non ho mai sentito nemmeno la voce”. Il ragazzo, infatti, rivela di aver conosciuto Ilaria Sula “domenica”, pochi giorni prima il femminicidio. “Era una conoscenza agli esordi. Abbiamo parlato un po’, anche delle vecchie storie. Mi ha detto che stava uscendo da una relazione”.