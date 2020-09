La virologa Ilaria Capua: “La mascherina? È il nuovo profilattico”

Ilaria Capua: “Oggi le mascherine sono i nuovi profilattici”

La virologa Ilaria Capua, ospite ieri sera a DiMartedì su La7, ha detto la sua in merito alle mascherine da utilizzare causa Coronavirus: “La mascherina va vista come il nuovo profilattico: è uno strumento che va utilizzato soprattutto in alcune situazioni”.

“Mi auguro che il grosso delle vite perdute ce lo siamo lasciati alle spalle, ma credo che questa situazione ci obbligherà a cambiare dei comportamenti, così come fu al tempo dell’Hiv che è stata fermata anche grazie al cambio dei comportamenti collettivi. Il profilattico è stato uno degli strumenti principali di lotta a quella pandemia. La mascherina è il nuovo profilattico: funziona e va utilizzato in situazioni precise, proprio per non renderlo uno strumento così odioso da non essere più utilizzato”, ha puntualizzato l’esperta.

La virologa ha poi specificato: “Siamo nel mezzo di un’emergenza pandemica, dobbiamo imparare a convivere con questo virus. Abbiamo imparato alcune regole, ora dobbiamo applicarle all’ordinario. Sono molto ottimista per quanto riguarda l’Italia, c’è circolazione virale ma il numero di casi gravi è a livelli bassissimi”. Ilaria Capua ha concluso: “Le terapie intensive sono a livelli normali, gli italiani hanno capito cosa bisogna fare per evitare il contagio: questa è l’unica mossa vincente per tenere il virus il più lontano possibile da se stessi e dagli altri”.

