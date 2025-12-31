È stata identificata la ragazza trovata morta nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona Nord Ovest di Milano fra Gorla e via Padova: si tratta di Aurora Livoli, 19enne nata a Roma ma residente in provincia di Latina. La giovane si era allontanata dalla sua abitazione lo scorso 4 novembre così come denunciato dalla famiglia. Il 26 novembre l’ultimo contatto: la 19enne aveva chiamato la sua famiglia dicendo loro di stare bene ma di non avere nessuna intenzione di tornare a casa. A identificare la giovane sono stati proprio i suoi genitori, dopo che i carabinieri hanno diffuso le immagini, catturate da una telecamera di sorveglianza, che ritraevano la ragazza poco prima di morire.

Nata a Roma, era cresciuta a Monte San Biagio, in provincia di Latina, dopo essere stata adottata all’età di sei anni. L’anno scorso si era diplomata all’Itis “Pacinotti”, la stessa scuola frequentata da Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita a causa degli episodi di bullismo che subiva. Secondo quanto rivela Il Corriere della Sera, la 19enne aveva scritto sui social: “Ho Lucifero dentro di me”. E ancora: “Troppo tempo per pensare fa pensare male”. Sarà l’autopsia a chiarire le cause esatte del decesso mentre, intanto, è caccia all’uomo che è stato ripreso insieme a lei poco prima di morire. Nelle immagini della videocamera di sicurezza, infatti, si vedono i due, insieme, entrare nel cortile dove poi la donna è stata trovata morta. Successivamente, l’uomo è stato ripreso, da solo, mentre si allontanava dalla zona.