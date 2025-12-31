Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:09
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Identificata la ragazza trovata morta in un cortile di Milano, si era allontanata da casa a novembre: “Ho Lucifero dentro di me”

Immagine di copertina

La vittima si chiama Aurora Livoli e aveva 19 anni

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

È stata identificata la ragazza trovata morta nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona Nord Ovest di Milano fra Gorla e via Padova: si tratta di Aurora Livoli, 19enne nata a Roma ma residente in provincia di Latina. La giovane si era allontanata dalla sua abitazione lo scorso 4 novembre così come denunciato dalla famiglia. Il 26 novembre l’ultimo contatto: la 19enne aveva chiamato la sua famiglia dicendo loro di stare bene ma di non avere nessuna intenzione di tornare a casa. A identificare la giovane sono stati proprio i suoi genitori, dopo che i carabinieri hanno diffuso le immagini, catturate da una telecamera di sorveglianza, che ritraevano la ragazza poco prima di morire.

Nata a Roma, era cresciuta a Monte San Biagio, in provincia di Latina, dopo essere stata adottata all’età di sei anni. L’anno scorso si era diplomata all’Itis “Pacinotti”, la stessa scuola frequentata da Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita a causa degli episodi di bullismo che subiva. Secondo quanto rivela Il Corriere della Sera, la 19enne aveva scritto sui social: “Ho Lucifero dentro di me”. E ancora: “Troppo tempo per pensare fa pensare male”. Sarà l’autopsia a chiarire le cause esatte del decesso mentre, intanto, è caccia all’uomo che è stato ripreso insieme a lei poco prima di morire. Nelle immagini della videocamera di sicurezza, infatti, si vedono i due, insieme, entrare nel cortile dove poi la donna è stata trovata morta. Successivamente, l’uomo è stato ripreso, da solo, mentre si allontanava dalla zona.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / I carabinieri diffondono le immagini della donna uccisa in un cortile a Milano
Cronaca / Fugge dalla comunità e viene investita: è in fin di vita la donna che provocò la strage di Santo Stefano di Cadore
Cronaca / FS Logistix: prima in Europa a certificare la Carbon Footprint per il trasporto merci
Ti potrebbe interessare
Cronaca / I carabinieri diffondono le immagini della donna uccisa in un cortile a Milano
Cronaca / Fugge dalla comunità e viene investita: è in fin di vita la donna che provocò la strage di Santo Stefano di Cadore
Cronaca / FS Logistix: prima in Europa a certificare la Carbon Footprint per il trasporto merci
Cronaca / Mangia troppe lenticchie al pranzo di Natale e rischia di morire: “L’esofago si è lacerato”
Cronaca / Famiglia nel bosco, Catherine Trevallion vuole un'altra visita pediatrica per la figlia
Cronaca / Santo Stefano 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 26 dicembre
Cronaca / Natale 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 25 dicembre
Cronaca / Famiglia nel bosco, la madre da un mese non si lava e pretende orari e abitudini diverse dagli altri bambini: “Non collabora”
Cronaca / Nuova pista sulla scomparsa di Mirella Gregori: “C’è l’identikit di un uomo”
Cronaca / Vigilia di Natale 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 24 dicembre
Ricerca