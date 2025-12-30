I carabinieri diffondono le immagini della donna uccisa in un cortile a Milano: “Chi la riconosce ci contatti”

C’è un video di una telecamera di sorveglianza che ritrae la donna trovata morta nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona Nord Ovest di Milano fra Gorla e via Padova. I carabinieri hanno diffuso alcuni frame del filmato nella speranza di poter identificare la vittima. La donna, infatti, non aveva con sé documenti, telefono o altri elementi che possano aiutare a darle un nome, almeno per il momento. La vittima, di circa 25 anni, da un primo esame del medico legale presentava segni sul collo e un ematoma su un’occhio. Tuttavia, per conoscere le cause del decesso servirà l’autopsia che dovrà anche chiarire se la donna sia stata violentata prima di morire.

Ecco le ultime immagini della giovane donna trovata morta in un cortile a #Milano. A diffondere la foto i #carabinieri perché la donna non ha ancora un nome.#Tg1 pic.twitter.com/wH6bO3LQqy — Tg1 (@Tg1Rai) December 30, 2025

Le immagini a disposizione dei carabinieri, però, hanno rivelato anche dell’altro. I filmati, infatti, mostrerebbero due persone entrare nel cortile a notte fonda. Si tratterebbe di una donna che si muove insieme a un uomo, ripreso poco dopo da solo. La donna ritratta nel video ha i capelli scuri, porta scarpe da ginnastica bianche e un giubbotto con le fattezze di un bomber. Gli stessi abiti con i quali la vittima è stata ritrovata, mezza vestita, nel cortile del condominio.