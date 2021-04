Zlatan Ibrahimovic ieri, domenica 11 aprile, è stato a pranzo al ristorante “Tano passami l’olio” a Milano, in zona rossa. La notizia la riporta Fanpage.it con tanto di foto che ritraggono il calciatore seduto al tavolo del locale dello chef stellato Tano Simonato in compagnia di altre persone, tra cui Ignazio Abate, altro ex calciatore del Milan, ovviamente tutti senza mascherine.

La notizia è stata confermata – sempre a Fanpage.it – dallo stesso chef stellato: “Ibra, Ignazio Abate, con un altro amico carissimo sono venuti a trovarmi, siamo stati lì un paio d’ore e poi se ne sono andati a casa”. Secondo quanto riporta Fanpage.it, il campione svedese sarebbe entrato nel ristorante attorno alle 13 e 30 di ieri. Fonti vicine al Milan dicono che Ibra “ha commesso una leggerezza” ma sottolineano che “Ibrahimovic è stato un’ora a parlare di lavoro senza aver pranzato“.

Proprio Ibrahimovic era stato scelto dal presidente Attilio Fontana come testimonial dalla Regione Lombardia per la lotta al Covid. E la notizia arriva proprio nel giorno in cui numerosi ristoratori sono scesi in piazza San Silvestro a Roma per protestare contro le restrizioni al grido di “vogliamo lavorare” chiedendo di poter riaprire i propri ristoranti. (Qui la diretta del nostro inviato) Quando poi ci sono invece imprenditori che tengono aperti i propri locali facendo accomodare al tavolo a pranzo calciatori e non in piena violazione delle regole anti Covid.

