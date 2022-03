Berlinguer: “Non condivido la decisione della Rai di escludere la voce di Orsini”

“Apprendo che il contratto sottoscritto dalla Rai e dal professore Alessandro Orsini sarà interrotto per decisione della direzione di Rai3 senza che io sia stata consultata in merito. Una decisione che limita gravemente il mio ruolo di autrice e di responsabile di Cartabianca per quanto riguarda la questione fondamentale della scelta degli ospiti e di conseguenza dei contenuti sui quali si costruisce la discussione”, queste le parole con cui la conduttrice di Rai Tre, Bianca Berlinguer, ha commentato la decisione della Rai di revocare il contratto stipulato con il professore di sociologia della Luiss Alessandro Orsini per partecipare a dodici puntate di Cartabianca. Un incarico per cui avrebbe ricevuto un compenso pari a 12mila euro. Ma dopo le polemiche e le critiche arrivate anche dal mondo della politica, viale Mazzini ha fatto marcia indietro per “ragioni di opportunità”.

Ieri diversi esponenti del Pd avevano dichiarato di essere contrari all’ingaggio dell’ex editorialista del Messaggero in quanto diffonderebbe “notizie false” e “malcelata propaganda” pro-Russia, e non avrebbe dovuto essere pagato con i soldi che i contribuenti versano per finanziare il servizio pubblico. “Non condivido la decisione di escludere una voce certamente rappresentativa di un’opinione presente nella società italiana e tra gli studiosi, in quanto ciò porterebbe a una mortificazione del dibattito che per essere tale deve esprimere la più ampia pluralità di idee”, ha precisato. “Non è forse questa – conclude – la missione del servizio pubblico?”, ha aggiunto Berlinguer.