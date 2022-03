Al Bano ospita tre rifugiati ucraini e cancella i concerti in Russia: “Putin ha torto”

Al Bano Carrisi ospiterà tre rifugiati ucraini nella sua tenuta di Cellino San Marco: una mamma con la sua bambina e un ragazzo di 17 anni in fuga dalla guerra. Lo ha riferito l’agenzia Agi, a cui il cantante pugliese, che ha cancellato i suoi concerti in Russia, ha ribadito di aver cambiato idea sul presidente russo Vladimir Putin, con cui in passato il cantante aveva intrattenuto rapporti per via delle sue esibizioni nel Paese

“Una mia cugina da anni ha rapporti con la comunità ucraina, oggi arriverà un gruppo di cinque persone, tre staranno in casa mia, mi sembra giusto e doveroso”, ha raccontato Albano all’Agi. “Ho cantato per Putin, mi è piaciuto in passato e ora non mi piace più, ma mi è dispiaciuto, in questi giorni, vedermi definito ‘amico di Putin’. L’ho conosciuto, ho cantato per lui, ma purtroppo non sono un suo amico, altrimenti gli avrei consigliato di far parlare l’intelligenza”, ha precisato il cantante.

Per Albano Putin “sull’attacco all’Ucraina ha completamente torto” ed è “inaccettabile e la società civile si rifiuta di continuare a vedere le immagini di morte e devastazione che ci arrivano quotidianamente”. Sulla decisione di annullare le date dei suoi concerti, ha detto: “Canto anche per i soldi, ma soprattutto perché cantare mi da’ gioia e adesso da quelle parte la gioia é lontana”.