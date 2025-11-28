Icona app
Cronaca

L’AD e DG del Gruppo FS Donnarumma riceve il Premio Italia Informa

di Redazione TPI

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, ha ricevuto il Premio Italia Informa, promosso dall’omonimo quotidiano economico-finanziario e dedicato quest’anno al tema “Sistema Italia: Costruire, Proteggere, Crescere”. Un riconoscimento all’eccellenza italiana e alle personalità dell’imprenditoria, che si sono distinte per merito, etica e visione strategica, contribuendo allo sviluppo del Paese. La cerimonia di consegna si è svolta a Roma, nella Sala Koch del Senato della Repubblica, dove l’AD e DG Donnarumma è stato premiato.

«Ricevere questo premio è motivo di grande orgoglio e un riconoscimento del lavoro che ogni giorno il Gruppo FS porta avanti insieme alle persone che ne fanno parte» ha dichiarato Donnarumma, dopo aver ritirato il premio «Costruire infrastrutture strategiche, proteggere i valori che guidano lo sviluppo del Paese e crescere come sistema nazionale rappresentano il cuore dell’impegno quotidiano del Gruppo. Questo riconoscimento rafforza la nostra volontà di contribuire a un’Italia sempre più competitiva, sostenibile e coesa».

Giunto alla VIII edizione, il Premio Italia Informa si conferma un importante appuntamento per valorizzare personalità operanti in ambiti diversi, coinvolgendo i nomi più prestigiosi del mondo della finanza, dell’economia, dell’arte, della cultura e della società civile selezionati da un comitato scientifico, presieduto da Marco Forlani.

Redazione TPI
