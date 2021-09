Green pass, scontro tra Sgarbi e Sansonetti: “Sei un ignorante, vai a fare in c***” | VIDEO

Vittorio Sgarbi torna ad attaccare il green pass e chi come Mario Draghi e Forza Italia lo sostiene. In un intervento alla trasmissione Stasera Italia su Rete 4, il critico d’arte ha lanciato un’invettiva contro l’obbligo “oggettivamente incostituzionale” e si è scagliato contro il direttore de Il Riformista Piero Sansonetti, altro ospite della trasmissione condotta da Veronica Gentili in cui si è discusso dell’estensione della Certificazione verde Covid-19 per i lavoratori che il governo si sta preparando ad approvare.

“Draghi, Brunetta e Forza Italia devono smettere di dire cose che sono contro la Costituzione. Ma non solo Italiana ma Europea. Perché non è colpa di nessuno se, a parte il Turkmenistan, Belgio, Svezia, Germania, Inghilterra, Paesi Bassi hanno dichiarato incostituzionale il green pass” ha detto Sgarbi sabato scorso, chiedendo polemicamente che “grandi europeisti” come Draghi e Brunetta introducano una norma a livello europeo.

“Voglio essere europeo non voglio essere l’italiano discriminato voglio che in tutta Europa ci sia la stessa regola. Perché posso andare in un sito archeologico in Spagna e non a Paestum. A chi devono prendere per il culo?”

Alle accuse del critico d’arte, Sansonetti ha risposto chiedendo di indicare dove è proibito il green pass. “Non è proibito da nessuna parte”, ha aggiunto, specificando poi che la costituzione consente norme simili. “Sto parlando della Galizia, dell’Andalusia! Vai in Polonia, in Ungheria…”, controbatte Sgarbi. “Sì, sì vai in Polonia”, la risposta di Sansonetti. “Sì, vai a fare in culo, è ridicolo che sia obbligatorio da noi e non ci sia in Spagna”, conclude il critico d’arte.