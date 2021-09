Il Green Pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati

Il governo ha deciso: il Green Pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati già dalla seconda settimana di ottobre.

Secondo quanto svela il Corriere della Sera, il decreto che dovrebbe estendere l’obbligo della certificazione verde a tutti i dipendenti è già in fase di stesura e dovrebbe essere esanimato nella giornata di giovedì 16 settembre dalla Cabina di regina per poi essere approvato subito dopo dal Consiglio dei ministri. La legge dovrebbe entrare in vigore tra il 10 e il 15 ottobre.

Nel frattempo, le Regioni stanno spingendo sul governo affinché si possa prevedere l’apertura delle attività e dei locali pubblici anche in zona arancione per tutti coloro in possesso del Green Pass.

Politica / Brunetta: “Il Green Pass è una misura geniale, in futuro dovrà valere per tutti i lavoratori, pubblici e privati” Politica / Fontana “smentisce” Salvini: “Il Green Pass è uno strumento di libertà, non di oppressione”

“I cittadini e le imprese hanno bisogno di certezze e le Regioni si stanno confrontando con il governo per ottenere la garanzia che le attività economiche possano rimanere aperte, per coloro che hanno il Green pass, anche nel caso di passaggio in zona gialla o arancione. L’auspicio è che, oltre alle istituzioni, anche tutte le attività economiche, tra cui le cooperative, spronino i propri lavoratori a immunizzarsi attraverso un’azione di sensibilizzazione, informazione e contrasto delle fake news evitando contrapposizioni ideologiche e favorendo la coesione sociale” ha dichiarato Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia.

“Estendere il Green Pass a tutti i lavoratori è un’ipotesi in discussione – aveva confermato nella giornata di martedì 14 settembre il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti – L’esigenza delle aziende è di avere la sicurezza per chi opera nei reparti”.

Intanto, sono allo studio anche le pene da infliggere ai lavoratori sprovvisti di Green Pass: si parla di multe dai 400 ai 1000 euro fino alla sospensione dello stipendio.

