Girandola Roma 2025: a che ora (orario) e dove vedere lo spettacolo pirotecnico per i Santi Pietro e Paolo, 29 giugno, Castel Sant’Angelo

Come da tradizione, il 29 giugno a Roma si festeggiano i Santi patroni, Pietro e Paolo. Per questo alle ore alle 21.30, si svolgerà a Castel Sant’Angelo la rievocazione storica della Girandola. Inoltre questa mattina Papa Leone ha presieduto la Messa alla Basilica di San Pietro, con la benedizione dei Palli per i nuovi Arcivescovi metropoliti. Segue poi l’Angelus alle 12, mentre su Via della Conciliazione da non perdere la tradizionale infiorata. Per terminare in serata l’appuntamento tanto atteso della “Girandola di Castel Sant’Angelo”, ovvero lo spettacolo pirotecnico ideato da Michelangelo Buonarroti.

Un tuffo dunque nel passato per uno spettacolo pirotecnico tanto amato da romani e turisti, che si svolgerà questa sera a Castel Sant’Angelo. Qualche anno fa la Girandola era stata spostata a piazza del Popolo, ma ormai da qualche anno è tornata nella sua sede storica di Castel Sant’Angelo. Ma a che ora è prevista la Girandola 2025 a Castel Sant’Angelo per i Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma? Appuntamento oggi, 29 giugno, alle ore 21.30. Lo spettacolo è gratuito e richiama come da tradizione molta gente.

La storia

Secondo la tradizione, a sua ideazione si deve addirittura a Michelangelo Buonarroti in occasione dei festeggiamenti dei santi patroni di Roma Pietro e Paolo. Lo spettacolo pirotecnico ha origine nel XV secolo, con dei fuochi d’artificio sopra l’entrata di Castel Sant’Angelo a formare appunto una girandola. I fuochi si concludevano con una caratteristica fontana che terminava proprio sul monumento.