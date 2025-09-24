Giovanni Terzi e Simona Ventura perseguitati da uno stalker: il marito della conduttrice posta gli audio shock
"Adesso basta. Che la giustizia faccia il suo corso"
Giovanni Terzi e la moglie Simona Ventura sono perseguitata di tre anni da uno stalker: a rivelarlo è stato lo stesso giornalista che ha postato sul suo profilo Instagram alcuni degli audio shock ricevuti da un uomo, che è stato denunciato. “Denunciato. Adesso grazie alle fantastiche professionalità della Polizia Postale sapremo chi sei e conosceremo la tua faccia. Sono 3 anni che minacci di morte me e Simona. Tre anni in cui hai detto (mandandomi messaggi in privato) le peggio cose” ha scritto Terzi nel post. E ancora: “Adesso basta. Che la giustizia faccia il suo corso e, ad ognuno di voi che subisce messaggi e minacce simili, denunciate. Non abbiate mai paura”.
“Glielo dica chiaro, cara moglie mia Simona, tu ti sei presa una grana che fino alla tomba ti perseguiterà non vedo l’ora della risoluzione fatale, diglielo vai in Procura a piangere, a mentire. Che ridicogli gli sbirri, la magistratura, sto Stato. Ma presto o tardi sarete tutti morti” afferma lo stalker negli audio. E ancora altri insulti e minacce. Secondo quanto rivelato da Giovanni Terzi sono oltre 100 i messaggi ricevuti dallo stalker in circa tre anni.