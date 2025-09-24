Giovanni Terzi e la moglie Simona Ventura sono perseguitata di tre anni da uno stalker: a rivelarlo è stato lo stesso giornalista che ha postato sul suo profilo Instagram alcuni degli audio shock ricevuti da un uomo, che è stato denunciato. “Denunciato. Adesso grazie alle fantastiche professionalità della Polizia Postale sapremo chi sei e conosceremo la tua faccia. Sono 3 anni che minacci di morte me e Simona. Tre anni in cui hai detto (mandandomi messaggi in privato) le peggio cose” ha scritto Terzi nel post. E ancora: “Adesso basta. Che la giustizia faccia il suo corso e, ad ognuno di voi che subisce messaggi e minacce simili, denunciate. Non abbiate mai paura”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Terzi Giovanni (@terzigio)

“Glielo dica chiaro, cara moglie mia Simona, tu ti sei presa una grana che fino alla tomba ti perseguiterà non vedo l’ora della risoluzione fatale, diglielo vai in Procura a piangere, a mentire. Che ridicogli gli sbirri, la magistratura, sto Stato. Ma presto o tardi sarete tutti morti” afferma lo stalker negli audio. E ancora altri insulti e minacce. Secondo quanto rivelato da Giovanni Terzi sono oltre 100 i messaggi ricevuti dallo stalker in circa tre anni.