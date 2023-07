“Ho paura per il futuro”: una giovane parla dell’eco-ansia, il ministro Pichetto Fratin si commuove | VIDEO

Giovane parla dell’eco-ansia, il ministro Pichetto Fratin si commuove

Nel corso di un incontro con il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin al Giffoni film festival, una giovane, la 27enne Giorgia Vasaperna, ha rivelato di soffrire di eco-ansia, ovvero della paura che la crisi climatica sia prossima a un punto di non ritorno.

“Ho molta paura per il mio futuro. A volte penso che io non ho un futuro perché la mia terra brucia. In questi giorni in Sicilia sta bruciando tutto. E io non so se voglio avere figli, sinceramente ministro. Non lo so. E quindi la mia domanda è, dato che voi parlate di 2030, 2050, obiettivi che sinceramente sento lontani, per i suoi figli, per i suoi nipoti” ha dichiarato la ragazza, visibilmente commossa, nel corso del suo intervento.

“Io ho la forza del dubbio – ha risposto il ministro – Ma ho un dovere, per la carica che ricopro, verso di voi e verso i miei nipoti” ha dichiarato Pichetto Fratin con la voce rotta dall’emozione.

Secondo il deputato di +Europa Riccardo Magi, quelle del ministro sono “lacrime di coccodrillo”.

“Lacrime di un ministro che fa parte di un governo negazionista. Un governo che ha appena stralciato dal Pnrr i fondi del dissesto idrogeologico. Un governo che parla di fondamentalismo ambientalista. Pichetto forse piange per la vergogna” ha affermato Magi.