Ultimo aggiornamento ore 12:31
Cronaca

Bufera sul giornalista del Tg3 Jacopo Cecconi: "L'Italia può eliminare Israele, almeno sul campo". Il cronista: "Stavo parlando di calcio" | VIDEO

La gaffe del cronista ha innescato una polemica politica

di Niccolò Di Francesco
“L’Italia può eliminare Israele, almeno sul campo”: sono le parole pronunciate dal giornalista del Tg3 Jacopo Cecconi che hanno provocato una vera e propria bufera politica. Il cronista si è collegato in diretta con l’edizione delle 19 del telegiornale da Udine, dove si trovava per seguire la manifestazione pro Palestina che si è tenuta nella città friulana prima della partita tra Italia e Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. “L’Italia ha la possibilità di eliminare Israele, almeno sul campo, vincendo” ha dichiarato Cecconi durante il collegamento.

Frase che ha subito provocato le proteste di Fratelli d’Italia che, attraverso le dichiarazioni di Raffaele Speranzon, componente della Commissione Vigilanza Rai, ha affermato: “Le dichiarazioni in diretta di un giornalista, durante il Tg3, sono imbarazzanti e sintomo di un clima irragionevole messo in atto da certa stampa. È utile soffermarsi poi su quanto sia lunare definire Telemeloni questo servizio pubblico. Una frase infelice e inopportuna che si commenta da sola”. Il giornalista è stato difeso dal Cdr del Tg3 che ha dichiarato: “A scanso di equivoci molto spiacevoli, si chiarisce che il collega Jacopo Cecconi non ha mai nemmeno pensato di accennare o alludere all’eliminazione dello Stato di Israele. Cosa inverosimile anche per i suoi trascorsi professionali”. Il Cdr sottolinea che la frase incriminata “è stata estrapolata dalla diretta del Tg3 di stasera e faceva parte di un discorso riferito esclusivamente alla competizione calcistica”.

Lo stesso Jacopo Cecconi è poi tornato sulla vicenda, durante Linea Notte, affermando: “Mi sembrava del tutto ovvio, stavo parlando dell’eventualità che era stata paventata nelle settimane scorse di escludere a tavolino Israele dai Mondiali e stavo dicendo che, invece, poteva essere eliminata sul campo dall’Italia. Stavo parlando di calcio, ovviamente. Lungi da me non solo dire ma proprio anche pensare all’eliminazione di Israele come Stato. Sono partite delle polemiche che capisco fino a un certo punto”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca