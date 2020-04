Giornalista in diretta da casa non trova gli occhiali, la collega in studio: “Li hai in testa”

Un momento di involontaria e simpatica comicità è avvenuto durante un’edizione di oggi di SkyTg24. La giornalista economica Mariangela Pira, conosciuta per la sua capacità di spiegare anche i concetti economici più complessi con parole semplici e comprensibili, era in collegamento da casa a causa delle misure di sicurezza imposte per l’emergenza Coronavirus, quando ha confessato di non riuscire più a trovare gli occhiali, che voleva usare per leggere le quotazioni di borsa sul suo pc. Dallo studio la collega Olivia Tassara le è venuta in aiuto rivelandole che gli occhiali erano in realtà in un posto ben visibile a tutti gli spettatori.

Qui sotto il video con la risposta della collega:

