Coronavirus, la gaffe del premier Conte sulla Pasqua: critiche sui social | VIDEO

Coronavirus, la gaffe del premier Conte sulla Pasqua: critiche sui social

Gaffe sulla Pasqua da parte del premier Conte nel corso della conferenza stampa di presentazione dei decreti volti a fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Nel corso della conferenza, infatti, il presidente del Consiglio si è rivolto agli italiani, ringraziandoli per i sacrifici fatti fino ad ora e invitandoli a non mollare proprio ora. Il premier ha parlato di “giorni particolari perché ci avviciniamo a una festività a noi molto cara, radicata nella nostra tradizione religiosa ma anche laica”. Conte, poi, ha dichiarato: “Pasqua significa, lo sanno bene i cristiani, passaggio. È il passaggio e anche il riscatto dalla schiavitù all’Egitto”.

Una frase che non è passata inosservata sui social dove, in breve tempo, sono arrivate numerose critiche indirizzate al premier. Diverse persone, infatti, hanno scritto che “La fuga dall’Egitto e la liberazione dalla schiavitù viene festeggiata nella Pasqua ebraica, la Pasqua cristiana celebra la resurrezione di Gesù”. “Pesach – scrive un utente – indica il passaggio dalla schiavitù alla libertà per gli ebrei. Per i cristiani, invece, è metaforico e indica il passaggio dalla schiavitù del peccato alla redenzione”. C’è anche chi utilizza l’ironia: “Conte in un sol colpo fa fuori il significato sia ebraico che cristiano della Pasqua”.

