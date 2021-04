Giornalista attacca Chiara Ferragni: “Ha la depressione post partum e denuncia Regione Lombardia”

Giornalista contro Chiara Ferragni: “Ha depressione post partum”

Chiara Ferragni è finita al centro di una nuova polemica dopo il tweet della giornalista Maria Giovanna Maglie, che ha scritto sul social: “La depressione post partum di Chiara Ferragni produce denunce politiche feroci alla Lombardia Sempre la vecchia storia di fare il proprio mestiere (si fa per dire)…”.

La frase offensiva si riferisce al caso dei vaccini in Lombardia, di cui la influencer ha ampiamente parlato sul suo profilo Instagram nei giorni scorsi, denunciando la scarsa organizzazione della campagna vaccinale nella sua Regione e in generale la mala gestione della pandemia da parte delle autorità sanitarie a partire dall’anno scorso.

Ferragni si è anche appellata al premier Mario Draghi, al quale ha chiesto di “commissariare la Sanità lombarda” prima, e poi di “darsi una mossa” per portare a termine la campagna e risollevare il Paese. Oggi Maglie, giornalista sovranista e sostenitrice della Lega di Salvini, ha attaccato Ferragni proprio per le sue critiche alla giunta lombarda, con toni offensivi per cui è stata duramente attaccata e criticata sui social.

E la replica dell’influencer non è tardata ad arrivare. “Per la giornalista che mi ha diagnosticato una depressione post partum via twitter per il fatto di essermi esposta vorrei dire che così non solo risulta poco professionale (si è trasformata in medico in un tweet in cui afferma che ognuno deve fare il proprio mestiere) ma anche completamente fuori luogo ridicolizzando una situazione molto grave ed invalidante che colpisce almeno il 10,15 per cento delle donne e che deve assolutamente essere presa sul serio”, ha scritto Chiara Ferragni.

