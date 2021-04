Chiara Ferragni contro Regione Lombardia: “Il sistema dei vaccini ha fallito”

La campagna vaccini in Lombardia è nel caos e anche l’influencer Chiara Ferragni, scettica sulla gestione, lo ha sottolineato sui suoi social.

Nella serata di ieri, 1 aprile, l’imprenditrice digitale ha pubblicato l’annuncio secondo cui, attorno a metà maggio, nella Regione dovrebbero aprirsi le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid agli under 49, iniziando le somministrazioni per questa fascia di età dall’8 giugno e concludendo con le prime dosi il 18 luglio.

La notizia condivisa da Ferragni è seguita da un sondaggio che chiede espressamente ai follower: “Ci crediamo, sì o no?”. Nella storia successiva, Chiara Ferragni mostra il risultato del sondaggio: il 93 per cento di utenti hanno detto di non credere alla notizia sulle vaccinazioni agli under 49.

Il risultato del sondaggio è accompagnato dalle parole dell’influencer, che svela la sua posizione: “Io faccio parte di quel 93 per cento. Assurdo come sia stata gestita male la situazione vaccini in Italia e soprattutto in Lombardia. La nonna di Fede di 90 anni ancora non è stata sottoposta alla prima dose. Spero veramente che le cose cambino perché al momento siamo gestiti da persone totalmente incapaci di prendere decisioni valide”.

Poi Chiara Ferragni ha attaccato il governatore della Lombardia Attilio Fontana sulla débacle del portale regionale Aria, ora sostituito dalla piattaforma Poste entrata in funzione oggi: “Doveva gestire le convocazioni dei cittadini da vaccinare, ma i suoi sistemi informatici non sono stati in grado di gestire i dati delle Asst e Ats, e hanno sbagliato a collocare le persone nell’hub vaccinale più vicino“, scrive nelle stories.

Leggi anche: Ecco che fine fanno i vaccini avanzati a causa di chi non si presenta (di Clarissa Valia e Veronica Di Benedetto Montaccini)

Potrebbero interessarti Focolaio in residenza per anziani di Ravenna: metà operatori hanno rifiutato il vaccino Galli litiga con Sallusti in diretta tv: "Lei è un maestro dei talk show" Le armi nel Recovery Plan del governo Draghi “mimetizzate” di verde