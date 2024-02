“Costruisci la tua casa a Gaza!”: il gioco da tavolo israeliano che invita a colonizzare la Striscia

“Dobbiamo tornare e controllare il territorio, incoraggiando l’immigrazione e la pena di morte per i terroristi”. Sono i piani della destra israeliana per la Striscia di Gaza, illustrati lo scorso 28 gennaio dal ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Durante una conferenza dal titolo “Vittoria di Israele”, Ben-Gvir ha firmato insieme ad altri ministri una petizione per “la vittoria e il rinnovamento dell’insediamento a Gaza” e ha chiesto che i palestinesi siano “incoraggiati volontariamente a lasciare” Gaza.

A far discutere non sono state sole le parole del leader della destra radicale. Durante l’evento organizzato a pochi giorni dalla decisione della Corte dell’Aia sulle accuse di genocidio contro Israele, è stato anche presentato un gioco da tavolo. Intitolato “Costruisci la tua casa a Gaza!”, mostra una mappa di Gaza divisa in diversi quartieri con nomi ebraici. I giocatori, secondo quanto riporta Middle East Eye, sono invitati a posizionare delle case di legno nei quartieri in cui vogliono stabilirsi.

Tra questi c’è il “quartiere degli eroi di Gaza” che il gioco colloca sopra al quartiere di Shujaiya. “La traduzione in ebraico è ‘Quartiere dei coraggiosi'”, si legge nella didascalia, riferendosi al suo nome attuale. “Il nome deriva dai musulmani che combatterono i crociati nell’area di Gaza. Il nome può anche essere attribuito ai combattenti [dell’esercito israeliano] che combatterono nella città”.