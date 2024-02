Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 5 febbraio

Gli Usa e il Regno Unito hanno bombardato 36 obiettivi houthi in 13 diversi luoghi dello Yemen “in risposta ai continui attacchi degli Houthi contro il traffico marittimo internazionale e commerciale e le navi da guerra che navigano nel Mar Rosso”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, lunedì 5 febbraio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 10,00 – Hezbollah: uccisi da Israele altri tre combattenti nel Sud del Libano – Gli Hezbollah libanesi hanno annunciato stamani l’uccisione da parte di Israele di altri tre combattenti nel Sud del Libano. Sale così a 182 il numero dei miliziani del movimento armato libanese filo-iraniano uccisi dall’8 ottobre a oggi. Di questi, come riferiscono i media di Beirut, 166 sono morti nel sud del Libano mentre 16 sono stati uccisi in raid aerei attribuiti a Israele in Siria.

Ore 9,00 – Ong: droni contro base Usa in Siria, morti 5 combattenti curdi – Cinque combattenti delle Forze democratiche siriane a guida curda sono stati uccisi questa mattina presto in un attacco contro una base americana nella Siria orientale. “Cinque membri delle forze speciali dell’Sdf sono stati uccisi e circa 20 feriti da un attacco di droni dopo mezzanotte sul giacimento petrolifero di Al-Omar”, la più grande base della coalizione guidata dagli Stati Uniti in Siria, secondo quanto riferito da Rami Abdel Rahman, capo dell’Ong Osservatorio per i Diritti Umani, con sede in Gran Bretagna.

Ore 7,00 – Usa, distrutti 5 missili degli Houti nello Yemen – Le forze statunitensi hanno condotto attacchi aerei per distruggere cinque missili nello Yemen, il giorno dopo l’ondata di raid aerei americani e britannici scattati in risposta agli attacchi dei ribelli Houti nel Mar Rosso. Washington “ha identificato i missili nelle aree dello Yemen controllate dagli Houti e ha stabilito che rappresentavano una minaccia imminente per le navi della Marina americana e per le navi mercantili nella regione”, ha aggiunto Centcom. Sabato, Washington e Londra hanno condotto attacchi aerei contro i ribelli Houti sostenuti dall’Iran – la loro terza azione militare congiunta in risposta agli attacchi alle navi mercantili nel Mar Rosso.