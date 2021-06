“Per fortuna gli italiani, soprattutto quelli a rischio, hanno saputo autoproteggersi. Mi auguro continuino a farlo nonostante la politica”, ha aggiunto Galli rispondendo a una domanda sulla battaglia che Salvini o Meloni portano avanti per “ridare libertà agli italiani”. “Il risultato di queste operazioni finisce per far ritenere che la mascherina non serva più e non è vero. Dover discutere dell’obbligatorietà o meno della mascherina faccio fatica a non vederlo strumentale a piccoli vantaggi di ordine politico”, ha osservato.

“È un discorso di importanza marginale Mi auguro che il Cts e il Governo continuino a proporre e suggerire l’utilità di questo strumento nelle circostanze in cui ancora è necessario. E ai singoli lasciatemi dire: fate come avete fatto fino ad adesso, e siete stati bravissimi: non considerate la mascherina come un bavaglio, consideratela come una protezione”, ha concluso l’infettivologo.