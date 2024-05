L'attore di Gomorra e produttore era ricoverato in provincia di Napoli ed è scomparso all'età di 56 anni

Il produttore cinematografico e attore Gaetano Di Vaio è morto oggi nell’ospedale di Giugliano, in provincia di Napoli, dove era ricoverato in rianimazione dopo un grave incidente in moto.

L’artista napoletano, scomparso all’età di 56 anni, era caduto dalla sua moto nella notte tra il 15 e il 16 maggio mentre percorreva via Santa Maria a Cubito, nel comune di Qualiano, in provincia di Napoli. Il decesso è stato attribuito alle gravi conseguenze dell’incidente.

Regista, produttore, sceneggiatore e attore, Di Vaio era nato a Napoli in una famiglia povera nel 1968. Dopo un’infanzia e un’adolescenza difficili, nel 2001 era entrato nella Compagnia “I ragazzi del Bronx napoletano” creata da Peppe Lanzetta per poi fondare due anni dopo l’associazione culturale “Figli del Bronx”, divenuta in seguito una casa di produzione cinematografica.

Noto per l’interpretazione del personaggio “o Baroncino” nella serie televisiva Gomorra, nella sua carriera Di Vaio aveva partecipato a una quindicina di film in qualità di attore, sceneggiatore e produttore.