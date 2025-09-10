Ecco FUTURA 2025, il festival indipendente su caffè specialty, kombucha e bevande no/low
A Roma è tempo di Futura! Dal 20 al 22 settembre 2025 torna nella Capitale FUTURA 2025, il festival indipendente sul futuro del bere giunto alla 2a edizione.
Al San Paolo District di Roma (Via Alessandro Severo, 48) si riuniranno torrefazioni di specialty coffee, caffetterie e bakery, produttori di kombucha e bevande no/low alcol, giovani chef, per un festival che celebra innovazione, artigianalità e cultura indipendente. In programma degustazioni, talk, competitions e awards dedicati a professionisti e appassionati. L’obiettivo? Ispirare una nuova generazione di operatori e consumatori consapevoli. La domanda di bevande consapevoli infatti giorno dopo giorno cresce: il caffè di qualità, le fermentazioni naturali e le alternative no/low ridisegnano carte, abitudini, quotidianità e modelli di business. FUTURA intercetta questa energia e la porta in un unico spazio, con linguaggio contemporaneo, format hands-on e un ecosistema di realtà indipendenti.
FUTURA VILLAGE
54 banchi di degustazioni, cupping comparativi, flight di kombucha e no/low, infusi, cacao e la proposta bakery dei migliori coffee shop di Roma e di Italia. Per la prima volta saranno presenti 8 espositori internazionali: dalla Francia, Spagna, Slovenia, Danimarca, Svezia, Rep. Ceca, Stati Uniti.
SUPERMARKET
Quest’anno l’area food è stata affidata ad alcuni dei migliori talenti della scena romana e non, gestita un po’ come se fosse un “mercato centrale”, ognuno di loro porterà un suo piatto iconico.
- Irene Volpe – Cucina vegetale non sfigata
- Martina Eiko – Paninazzi coi controcazzi
- Cristian Marcellini – Mamma che pizza!
- Giovanni Giglio – Genovese Toast
- Alice e Daniel di Bark – Il barbecue che parla calabrese
- Marco Radicioni – Otaleg!
ON STAGE
- Sabato 20 Settembre ore 14:00, Aeropress Championship powered by La Marzocco & Accademia del Caffè Espresso
- Domenica 21 Settembre ore 15:00, Zero Waste Latte Art Throwdown powered by Oatly & Latte Art Factory
- Lunedì 22 Settembre ore 12:00, presentazione degli Italian Kombucha Awards, premio ideato da Futura e dedicato alle migliori “visioni” del panorama kombucha e no/low; durante la premiazione verrà illustrato il metodo di valutazione e la prima scheda sensoriale studiata appositamente per la degustazione della kombucha.
- Lunedì 22 Settembre ore 15:00, premiazione dei Futura Coffee Awards e i primi official membri della Coffee Hall of Fame.