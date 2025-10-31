Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:03
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

FrecciaRosa: oltre 46 milioni di passeggeri raggiunti dalla campagna di prevenzione

Immagine di copertina

Più di 1.500 prestazioni gratuite erogate durante il mese di ottobre. Progetto promosso dal Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna

di Redazione TPI

Si conclude il mese di FrecciaRosa con oltre 46 milioni di passeggeri raggiunti a bordo di Frecce, Intercity e Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS). La quindicesima edizione della campagna di sensibilizzazione promossa da Ferrovie dello Stato Italiane e Fondazione IncontraDonna ha registrato oltre 1.500 prestazioni erogate, incluse le 400 eseguite a Scalo San Lorenzo, nella sede di FS Logistix. L’iniziativa ha coinvolto 46 treni e 115 tra medici e volontari, con la distribuzione di oltre 15.000 copie del “Vademecum della Salute” e più di 7.500 consultazioni in versione digitale.

L’appuntamento, divenuto nel tempo un momento di grande valore sociale e sanitario, ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per il terzo anno consecutivo, la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica.

Tra le novità dell’edizione 2025, il claim della campagna – “Da 15 anni la prevenzione viaggia con noi” – che sottolinea la continuità e la solidità di un impegno che ogni anno accompagna milioni di cittadini, il rinnovato logo, caratterizzato da un design moderno, inclusivo, visibile ed efficace, e il nuovo sito frecciarosa.it.

Quest’anno FrecciaRosa si è inoltre arricchita anche delle collaborazioni con la FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio e con la Federazione Italiana Rugby che hanno sostenuto l’iniziativa nella diffusione dei messaggi di prevenzione e sensibilizzazione.

Fondazione IncontraDonna, inoltre, ha destinato a un progetto di ricerca sul tumore del seno, un contributo concreto per ampliarne la portata in ambito scientifico e rafforzarne ulteriormente il valore sociale.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Inni al duce e cori fascisti nella sede dei giovani di Fratelli d'Italia a Parma
Cronaca / SMA: in Puglia diagnosticato il tredicesimo caso grazie allo screening neonatale obbligatorio
Cronaca / Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione: avrebbe pagato per l’archiviazione del figlio
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Inni al duce e cori fascisti nella sede dei giovani di Fratelli d'Italia a Parma
Cronaca / SMA: in Puglia diagnosticato il tredicesimo caso grazie allo screening neonatale obbligatorio
Cronaca / Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione: avrebbe pagato per l’archiviazione del figlio
Cronaca / Donnarumma (AD FS): “20 Miliardi di investimenti in tecnologia entro il 2034
Cronaca / Il dolore di Walter Delogu: “Vi dico chi era mio figlio, venderò la moto perché non posso più vederla”
Cronaca / Chiara Ferragni pronta a risarcire l’anziana che si è sentita truffata per il Pandoro-gate
Cronaca / Roma, negoziante chiude per Halloween: “Impossibile gestire le scorribande dei vostri figli”
Cronaca / Garlasco, Sempio e il giallo dello scontrino: "Non esiste nessun super testimone"
Roma / Roma digitale: la Capitale d’Italia è davvero al passo con l’Europa?
Cronaca / Delitto di Garlasco, il ministro Nordio: "A volte ci si deve arrendere"
Ricerca