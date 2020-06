Francesco Totti perde il suo orologio: “Aiutatemi a ritrovarlo, chiamatemi a questo numero”

Francesco Totti ha perso il suo orologio, un preziosissimo (e costosissimo) Rolex Daytona al quale è molto legato, perché lo ha accompagnato nel corso di tutta la sua carriera. Per questo con un messaggio su Instagram l’ex capitano della Roma ha chiesto ai suoi tanti fan e follower di aiutarlo a ritrovarlo. L’episodio è avvenuto oggi, 25 giugno 2020.

Totti con una Story ha denunciato l’accaduto, lasciando anche un numero di telefono – non è chiaro se sia il suo o meno – e promettendo in caso di restituzione di andarlo a prendere di persona. D’altronde non si tratta di un semplice orologio, ma quasi di un simbolo al quale Totti è legatissimo, visto che lo accompagna da almeno 15 anni.

“Ragazzi ho perso il mio orologio a cui ero molto legato e con il quale ho condiviso tutta la mia carriera – ha scritto su Instagram -. Mi rivolgo a tutti voi nella speranza che possiate trovarlo. So che è quasi impossibile ma tentar non nuoce. Si tratta di un Daytona acciaio con quadrante bianco e nel cinturino ha due placchette con la lettera C (Cristian e Chanel)”, ha scritto l’ex capitano.

“Vi ringrazio in anticipo… Vi lascio un recapito, 3488888940, verrò io di persona a prenderlo”. Un Rolex di grande valore sia economico ma soprattutto affettivo, visto che quell’orologio lo accompagna dal matrimonio e ha incise sopra le iniziali dei suoi figli. L’impresa di ritrovarlo sembra onestamente ardua. Riusciranno i suoi 3 milioni di follower ad aiutarlo?

Quanto costa

Ma quanto costa un Rolex Daytona simile a quello perso da Francesco Totti? Parliamo ovviamente di cifre importanti, visto che si tratta di una delle marche di maggior pregio e qualità in materia di orologi. Il prezzo, ovviamente, varia in base alle caratteristiche. Si va da un minimo intorno ai 12mila euro, passando per modelli che costano sui 16-22mila euro. Per i più esigenti, ci sono Rolex Daytona che superano anche i 50mila euro, fino ad arrivare al Daytona Paul Newman, diventato l’orologio da polso più costoso al mondo, venduto a più di 17 milioni di euro.

