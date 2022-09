“Siete ridicoli”: Francesco Facchinetti si scaglia contro Damiano dei Maneskin e Francesca Michielin

Francesco Facchinetti contro Damiano dei Maneskin e Francesca Michielin

“Siete ridicoli”: così Francesco Facchinetti si scaglia contro Damiano dei Maneskin e Michielin, i quali avevano commentato negativamente la vittoria di Fdi alle elezioni politiche 2022.

In un video postato sul suo profilo Instagram, il conduttore ha dichiarato: “Ci sono parecchi personaggi, più o meno famosi, che sono molto arrabbiati per la vittoria della Meloni e si stanno ricoprendo di ridicolo, dicendo cose e facendo dei video allucinanti”.

“Qualcuno addirittura scomoda parole come ‘resistenza’ quando non sapete un ca**o della resistenza, non c’eravate quando c’era la resistenza. Io ho avuto un nonno partigiano e mi ha raccontato che cos’era la resistenza ma nonostante questo non so un ca**o della resistenza quindi non dico la parola ‘resistenza’, usate le parole giuste, usate la parola ‘opposizione’, perché le parole hanno un peso”.

“Al posto di essere inca**ati con la destra o con la Meloni, inca**atevi con la sinistra, col PD, un partito inutile, che negli ultimi 20 anni che cos’ha fatto? Nulla” ha tuonato il figlio del cantante dei Pooh.

“La politica del PD sapete qual era? Dire agli altri quanto fossero stro**i. Ecco, se vi sta sul ca**o la Meloni e la destra, sappiate che ha vinto per colpa del PD che è un partito inutile, quindi andatevela a prendere col PD e smettetela di scrivere delle stron**te, delle ca**ate che non conoscete!”.