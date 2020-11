L’intervista del 2016 di Franca Leosini a Luca Varani, condannato come mandante dell’aggressione di Lucia Annibali, è stata cancellata dalla programmazione di Rai Storia “per non urtare la sensibilità delle vittime e dei telespettatori”. La cancellazione è stata annunciata dopo la polemica partita su Twitter, che ha coinvolto esponenti del Pd e di Italia Viva.

La replica doveva andare in onda domenica 22 novembre, a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre. “Preferisco essere io, ogni giorno, a raccontarmi attraverso le mie scelte, le mie idee, i miei pensieri. A scegliere le parole che descrivono la mia forza e le mie insicurezze, il mio coraggio e la mia inquietudine. Perché la storia è mia”, ha scritto su Twitter la deputata di Italia Viva Lucia Annibali, postando il link della programmazione di Rai Storia.

“Davvero inopportuna la scelta di Rai Storia di dare nuovamente voce all’aguzzino di Lucia Annibali e alle sue ‘motivazioni sentimentali’: la violenza contro le donne si combatte anche togliendo ogni spazio all’alibi criminale del ‘troppo amore’”, ha commentato il deputato del Pd, Andrea Romano. “Sto dalla parte di Lucia Annibali senza se e senza ma”, è intervenuto il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Credo che questa decisione della Rai sia una vergogna”.

Valeria Valente, senatrice Pd e Presidente della commissione femminicidio, ha scritto: “Credo che un intervento della commissione di vigilanza sia necessario, anche in vista del 25 novembre. La violenza contro le donne e il femminicidio si combatte anche evitando di dare spazio mediatico agli uomini che compiono questi reati”.

La nota di Rai Cultura

“Il palinsesto della ‘Domenica Con’ in onda oggi su Rai Storia dalle 14 alle 24 e curato da Franca Leosini è tutto dedicato, a pochi giorni dalla ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, a questo tema, per ribadire il rifiuto incondizionato di ogni forma di violenza e per proporre, inoltre, ritratti di donne che hanno contribuito in modo determinante alla crescita del nostro Paese”, spiega Rai Cultura in una nota diffusa ieri.

“All’interno di questo palinsesto, Rai Storia e Franca Leosini avevano deciso di inserire anche l’intervista da lei realizzata nel 2016 per ‘Storie Maledette’ a Luca Varani, condannato come mandante dell’aggressione di Lucia Annibali, sfregiata con l’acido tre anni prima”. Rai Cultura definisce quell’incontro “un’intervista senza sconti e senza nessun tipo di compiacimento, che ribadiva – condannandola apertamente – tutta la gravità e la gratuità di un gesto criminale. Tuttavia, per non urtare la sensibilità delle vittime e dei telespettatori, Rai Cultura ha deciso di non mettere più in onda quell’intervista, mantenendo la programmazione del film tv ‘Io ci sono’ con Cristiana Capotondi che fa rivivere il grande coraggio e la straordinaria determinazione di Lucia Annibali”.

Leggi anche: 1. Lucia Annibali a TPI: “Non solo fisica e psicologica, contro le donne esiste un tipo di violenza di cui non si parla”/2. “Colpa delle donne che non se ne vanno al primo ceffone”: bufera su Franca Leosini /3. Violenza sulle donne, Gessica Notaro contro Franca Leosini: “Quelle parole mi fanno venire i brividi” | VIDEO

Potrebbero interessarti Bologna, studenti Erasmus organizzano festino in casa: i vicini chiamano la polizia Vaccino, la lettera di Crisanti: "Ho espresso buon senso, contro di me inferno mediatico" Roma, vigili fanno sesso nell'auto di servizio. Aperta un'inchiesta