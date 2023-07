Ad accettare la sfida i Comuni BANDIERA BLU, ovvero tutte le realtà territoriali che hanno ricevuto il riconoscimento internazionale istituito nel 1987 (anno Europeo Dell’Ambiente) tramite un protocollo sottoscritto dalla FEE (Foundation for Environmental Educational), leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dell’educazione dello sviluppo sostenibile.

La BANDIERA BLU è un sigillo che garantisce il rispetto dei criteri relativi alla gestione sostenibile e del territorio. Sostenibilità Ambientale, e da oggi, anche sociale, con l’adesione dei Comuni Bandiera Blu alla 2Mdi KM di Dynamo Camp.

Proprio la sostenibilità è il motore che ha mosso FEE Italia al coinvolgimento dei Comuni Bandiera Blu nel 2022, affinché, attraverso 2MdiKM, possano contribuire a una causa sociale nazionale, Dynamo Camp, innalzando contemporanea mente i propri indici di sostenibilità e inclusività, obiettivi e parametri BANDIERA BLU.

LA SFIDA

Ognuno può modulare la propria sfida, associando una raccolta fondi ai km percorsi. Il primo obiettivo è il divertimento, associato a una causa benefica. Per iscriversi basta registrarsi sul sito 2milionikm.dynamocamp.org , versando la quota di partecipazione di 10 euro. Per ogni km percorso e registrato, la donazione minima sarà 10 centesimi.

Ai fini della classifica, ogni km fa guadagnare 1 punto, mentre ogni euro donato fa guadagnare 10 punti. 2 milioni di km è l’obiettivo di km percorsi complessivamente da tutti i partecipanti.

“I progetti di Dynamo Camp sono completamente gratuiti per i suoi beneficiari, bambini e adolescenti con patologie gravi o croniche, e i loro familiari, ed è proprio grazie alla raccolta fondi che i programmi di Dynamo Camp sono possibili e sostenibili.” è la dichiarazione diSerena Porcari, CEO di Dynamo Camp. “La 2MdiKM contribuiscealla missione di Dynamo Camp attraversoildivertimento e l’impegno di chi partecipa.Grazie agli sportivi, ai cittadini, ai Comuni Bandiera Blu, alle aziende, alla rete degli Ambasciatori di Dynamo Camp e a tutti coloro che vorranno aderire oeffettuare sul sito donazioni.Il 100% dei fondi raccolti sostiene Dynamo Camp”.

IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE

I Comuni Bandiera Blu, come anticipato, sono coinvolti da FEE Italia per la partecipazione: “La collaborazione con Dynamo Camp ci permette di dare concretezza ai parametri di sostenibilità ambientale e sociale e diinclusivitàper i Comuni Bandiera Blu, coerentemente con la nostra adesione all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.” è la dichiarazione di Claudio Mazza, Presidentedi FEE Italia / Bandiera Blu.

Perché si chiama 2di KM?

La copy writer di questa iniziativa è Valentina, ospite al Camp nell’estate del 2019. Valentina è di Catania e oggi ha 12 anni. Durante la sua esperienza a Dynamo, una sera in cui era un po’ triste perché sentiva la mancanza della sua famiglia, disse ad una volontaria che il Camp era lontano da casa quasi 2 Milioni di km. Ovviamente Valentina non conosceva il reale significato della distanza che aveva appena pronunciato, ma sentiva solo la lontananza da mamma e papà.

La volontaria del Dynamo si sedette accanto a lei, mettendole una mano sulla spalla. “Valentina, sai che cosa è veramente lontano?” le chiese. “L’unica vera distanza che esiste è quella tra noi e le cose che vogliamo raggiungere. Ma tu, hai appena dimostrato di avere il coraggio di affrontare una sfida così grande come questa, e di trovare nuovi amici e divertirti senza i tuoi genitori al tuo fianco. Non è questo il segno che la distanza non ti ha fermato?” Valentina si illuminò di felicità, ora sapeva che quella al Dynamo Camp non sarebbe stata solo una vacanza, ma un’esperienza che le avrebbe cambiato la vita per sempre.