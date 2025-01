È morto Fiore De Rienzo, storico inviato di “Chi l’ha visto?” e papà dell’attore Libero

È morto Fiore De Rienzo, storico inviato di “Chi l’ha visto?”

È morto all’età di 65 anni Fiore De Rienzo, storico inviato di Chi l’ha visto? e padre dell’attore Libero, tragicamente scomparso nel 2021.

A dare la notizia del decesso è stato il fratello Gigi, storico bassista di Pino Daniele: “Purtroppo oggi è mancato nostro fratello Fiore De Rienzo. Domani (oggi, ndr) dalle 13 alle 17 sarà possibile dargli l’ultimo saluto presso la camera ardente dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli di Roma”.

Giornalista e aiuto regista, De Rienzo è stato per anni uno degli inviati di punti della trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto?. Prima ancora era stato inviato di Telefono Giallo.

Profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di “Chi l’ha visto?” per la scomparsa dell’amato collega Fiore De Rienzo. Ci stringiamo alla moglie Raffaella e alla famiglia. Camera ardente domani dalle 14 alle 17 al Fatebenefratelli di Roma.#chilhavisto #28gennaio pic.twitter.com/OHT8iNssXj — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) January 28, 2025

Anche la trasmissione di Federica Sciarelli si è unita al cordoglio con un post pubblicato sui social: “Profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di Chi l’ha visto? per la scomparsa dell’amato collega Fiore De Rienzo. Ci stringiamo alla moglie Raffaella e alla famiglia”.

Nel corso della sua carriera, Fiore De Rienzo si è occupato a lungo di uno dei più grandi misteri italiani, la scomparsa di Emanuela Orlandi realizzando una delle poche interviste alla mamma della ragazza svanita nel nulla.

Il figlio Libero

Il giornalista nel 2021 ha dovuto affrontare la perdita del figlio Libero, morto in seguito a un’overdose di eroina. Attore di grande talento, nel 2002 ha ricevuto un David di Donatello come Miglior attore non protagonista per il suo ruolo nella pellicola Santa Maradona, mentre fu molto apprezzata la sua interpretazione di Giancarlo Siani, il giornalista de Il Mattino ucciso nel 1985 dalla camorra, nella pellicola Fortapàsc.