Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 22:33
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Si finge la madre morta per intascare la pensione: ecco la foto per la carta d’identità

Immagine di copertina

Una vicenda che ha dell'incredibile

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Si finge la madre morta per intascare la sua pensione: è quanto accaduto in provincia di Mantova. A scoprire che Graziella Dall’Oglio era in realtà suo figlio è stata un’impiegata dell’anagrafe del comune di Borgo Virgilio. L’uomo, infatti, ha presentato una foto per rinnovare la carta d’identità scaduta della madre: il confronto tra l’immagine raffigurante la donna e quella dell’uomo truccato hanno fatto sorgere dei dubbi all’impiegata dell’anagrafe che ha così avvertito i suoi superiori, i quali, a loro volta, hanno avvisato le autorità.

Se la somiglianza era evidente, altrettanto evidente era il fatto che quella non poteva essere la signora Dall’Oglio. Intanto, il figlio, un infermiere disoccupato, ha incassato 53mila euro nel corso degli anni grazie alla dichiarazione dei redditi presentata ogni anno a firma della madre che, in realtà, era deceduta da tempo. L’ultima volta che la donna è stata vista, infatti, è circa dieci anni fa quando la donna si era presentata in Comune per richiedere la carta d’identità: la stessa carta d’identità che ha poi smascherato il figlio. E quando i carabinieri si sono presentati a casa del figlio, hanno trovato il corpo mummificato della donna.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Gruppo Fs unito contro la violenza sulle donne
Cronaca / Famiglia nel bosco, il piano per riportare i bambini a casa: dalla ristrutturazione alla scuola
Cronaca / Famiglia nel bosco, Paolo Crepet: “E i genitori che ignorano i figli per stare sui social tutto il giorno?”
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Gruppo Fs unito contro la violenza sulle donne
Cronaca / Famiglia nel bosco, il piano per riportare i bambini a casa: dalla ristrutturazione alla scuola
Cronaca / Famiglia nel bosco, Paolo Crepet: “E i genitori che ignorano i figli per stare sui social tutto il giorno?”
Cronaca / Famiglia nel bosco, i giudici: “Uso dei propri figli allo scopo di conseguire un risultato processuale”
Cronaca / Famiglia nel bosco, lo psicoterapeuta Pellai: “L’amore tossico esiste solo tra partner?”
Cronaca / Famiglia nel bosco, il lavoro da “guaritrice spirituale” della mamma e i 150mila euro chiesti dal padre per le analisi del sangue
Cronaca / La nuova rivelazione su Emanuela Orlandi: "È morta quella stessa sera"
Cronaca / La famiglia del bosco e il nostro bisogno di definizione (di L. Tomasetta)
Cronaca / È l’ora della “Rinascita”: torna la storica rivista che vuole rilanciare il pensiero politico della sinistra
Cronaca / Garante della privacy, il segretario generale Fanizza rassegna le dimissioni
Ricerca