Si finge la madre morta per intascare la pensione: ecco la foto per la carta d’identità

Si finge la madre morta per intascare la sua pensione: è quanto accaduto in provincia di Mantova. A scoprire che Graziella Dall’Oglio era in realtà suo figlio è stata un’impiegata dell’anagrafe del comune di Borgo Virgilio. L’uomo, infatti, ha presentato una foto per rinnovare la carta d’identità scaduta della madre: il confronto tra l’immagine raffigurante la donna e quella dell’uomo truccato hanno fatto sorgere dei dubbi all’impiegata dell’anagrafe che ha così avvertito i suoi superiori, i quali, a loro volta, hanno avvisato le autorità.

È accusato di occultamento di cadavere e #truffa l’uomo che nel mantovano ha finto di essere la madre deceduta per intascarne la #pensione. Le foto del camuffamento.#Tg1 Maria d’Elia pic.twitter.com/TGIOL7ha8c — Tg1 (@Tg1Rai) November 24, 2025

Se la somiglianza era evidente, altrettanto evidente era il fatto che quella non poteva essere la signora Dall’Oglio. Intanto, il figlio, un infermiere disoccupato, ha incassato 53mila euro nel corso degli anni grazie alla dichiarazione dei redditi presentata ogni anno a firma della madre che, in realtà, era deceduta da tempo. L’ultima volta che la donna è stata vista, infatti, è circa dieci anni fa quando la donna si era presentata in Comune per richiedere la carta d’identità: la stessa carta d’identità che ha poi smascherato il figlio. E quando i carabinieri si sono presentati a casa del figlio, hanno trovato il corpo mummificato della donna.