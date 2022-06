Cronaca

Festa della Repubblica: torna la parata del 2 giugno dopo due anni di stop a causa della pandemia

Credit: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

In Ucraina il conflitto imperversa ormai da 99 giorni e in Italia il presidente Mattarella non invita gli ambasciatori di Russia e Bielorussia alle celebrazioni per il 2 giugno: “Le conseguenze della guerra riguardano tutti”