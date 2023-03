Ferrara, negozio “marchiato” con la scritta “ebreo” accanto alla vetrina. Il sindaco: “Gesto gravissimo”

Come nella Germania nazista, a Ferrara è comparsa la scritta “ebreo” di fianco alla serranda di un negozio, con una freccia a indicare l’ingresso dell’attività. “Un gesto di gravità assoluta che offende l’intera città e la sua storia”, secondo il sindaco Alan Fabbri, che aggiunge: “Ci siamo attivati per la rimozione delle scritte e per segnalare agli organi competenti l’accaduto, sperando che i responsabili siano individuati e severamente puniti”.

La scritta è stata cancellata immediatamente, la vicenda è finita all’attenzione della Digos, che sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso. “Non lasceremo che questo gesto possa gettare discredito sulla città – prosegue Fabbri – ringrazio chi ha prontamente segnalato l’accaduto, consentendoci di intervenire tempestivamente. La miglior risposta all’imbecillità degli autori è nella mobilitazione immediata e nella condanna collettiva, per soffocare la follia di chi vorrebbe riportare le nostre terre a situazioni che richiamano periodi bui. Esprimo la mia vicinanza al titolare del negozio e la solidarietà a tutta la comunità Ebraica di Ferrara, con cui stiamo lavorando, con grande impegno comune, per promuovere la straordinaria tradizione e cultura ebraica che è patrimonio della nostra città e della nostra storia, in ogni campo”.

I sospetti ricadono al momento su un 24enne ferrarese, lo stesso che nella serata di martedì 7 marzo era stato fermato e identificato da carabinieri per una scritta offensiva sul muro di un negozio in piazza Trento Trieste: la bomboletta sembrerebbe essere la stessa ma sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia di Stato.