Secondo femminicidio in 24 ore. Sonia Lattari, 43 anni, è stata uccisa con alcune coltellate dal marito a Fagnano Castello (Cosenza). G.S. di 52 anni, è stato fermato dai carabinieri. Il delitto è avvenuto al culmine di una lite nell’abitazione della coppia. Sempre oggi, questa mattina, un’altra donna è morta per mano di un uomo. In provincia di Brescia, ad Agnosine, in Valsabbia, Paolo Vecchia, 52 anni, avrebbe atteso la ex moglie Giuseppina Di Luca, 46 anni, fuori dall’appartamento dove si era trasferita da un mese dopo la separazione e l’ha colpita inseguendola lungo le scale con una decina di coltellate. L’uomo, dopo il delitto, si è costituito ai carabinieri della locale stazione. La coppia ha due figlie di 21 e 24 anni.

Otto donne uccise negli ultimi sette giorni: quello del Cosentino è l’ultimo. Secondo il bilancio del Viminale ogni 72 ore in Italia una donna viene ammazzata da un uomo. Dal primo gennaio al 5 settembre, dei 186 omicidi avvenuti in Italia, in 76 casi le vittime sono state donne: escludendo dieci di queste, tutte sono state uccise in ambito familiare/affettivo, incluse le 47 che hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex.