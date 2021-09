Ennesimo femminicidio in Italia: donna uccisa a coltellate dall’ex marito nel Bresciano

Ennesimo femminicidio in Italia. Questa volta è accaduto in provincia di Brescia, ad Agnosine, in Valsabbia, dove un uomo ha ucciso la ex moglie – una cinquantenne madre di 2 figli – con diverse coltellate sulle scale dell’edificio dove risiedeva. La vittima si era trasferita da un mese dopo la separazione dal marito. L’uomo, dopo il delitto, si è costituito ai carabinieri della locale stazione.

Femminicidi in Italia

Ogni 72 ore in Italia una donna viene ammazzata da un uomo. È il pesante il bilancio del Viminale aggiornato alla settimana scorsa: dal primo gennaio al 5 settembre, dei 186 omicidi avvenuti in Italia, in 76 casi le vittime sono state donne: escludendo dieci di queste, tutte sono state uccise in ambito familiare/affettivo, incluse le 47 che hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex.