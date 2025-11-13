Icona app
Cronaca

La denuncia di Fedez e Mr. Marra: “Due finti poliziotti sono venuti a cercarci. Non ci facciamo intimidire” | VIDEO

Le parole dei due conduttori di "Pulp Podcast"

di Niccolò Di Francesco
Fedez e Mr. Marra hanno presentato un esposto alla procura di Milano dopo aver ricevuto una strana visita da due persone che si sono qualificate come poliziotti in borghese. A spiegare quanto accaduto sono stati i diretti interessati in un video pubblicato sui canali YouTube e Instagram del loro Pulp Podcast. I due conduttori hanno rivelato che il 5 novembre scorso due persone si sono presentate alla portineria della Doom, società di Fedez, qualificandosi come due poliziotti in borghese. “Hanno chiesto se registrassimo lì, gli orari delle puntate e quando io sarei stato presente alla registrazione” ha affermato Fedez.

Il portinaio non ha fornito indicazioni particolari. “Ma dopo averli invitati a entrare per parlare con i dipendenti, i due si sono dileguati” ha aggiunto il rapper. Avvisato dell’accaduto, il questore di Milano ha escluso si trattasse di poliziotti in borghese: “Se fossimo stati noi, l’avreste saputo, saremmo arrivati con un mandato”. Da qui la decisione di presentare un esposto in procura: “Questo fatto potrebbe avere un contorno intimidatorio. Se ti arriva una minaccia devi farlo sapere a più gente possibile, per tutelarti da eventuali ritorsioni”. Mr. Marra (qui il profilo) e Fedez hanno quindi aggiunto: “Noi andiamo avanti, non ci facciamo intimidire Non è la prima volta che subiamo pressioni, ma è la prima volta che ci accade un fatto dai contorni opachi. Preoccupazioni ci sono, ma non si può vivere nella paura. Non è il metodo giusto per farci fermare”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca