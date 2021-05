Fedez: “Grillo ha detto cose terribili e aberranti”

“Grillo ha detto cose terribili ed aberranti, non esiste giustificazione”. A scriverlo su Twitter è stato Fedez, che ha replicato al tweet di una giornalista, Alessandra Bocchi, che gli chiedeva se avesse qualcosa da dire sul video in cui Beppe Grillo ha preso le difese di suo figlio, accusato di stupro di gruppo di una 19enne.

“Grillo ha detto cose terribili ed aberranti, non esiste giustificazione. Ma esiste una lista di temi a cui devo dare una risposta prima di esprimere una mia opinione”, si legge nella risposta del rapper. “Mi spieghi, ora che le ho chiarito il punto su Grillo ho ottenuto il permesso di parlare di altro? Funziona così?”.

Fedez in questi giorni è al centro delle polemiche per il suo messaggio in favore del ddl Zan e contro l’omotransfobia dal palco del concerto del primo maggio, quando ha elencato una serie di commenti omofobi espressi da esponenti della Lega. Il rapper ha detto che la Rai aveva provato a censurare il suo testo. La vicedirettrice di Rai3, Ilaria Capitani, ha replicato: “Non c’è alcuna censura, la Rai fa un acquisto di diritti e ripresa, non è responsabile della sua presenza né di quello che dirà. Ritengo inopportuno il contesto”.

Leggi anche: 1. “Gli dicevo di smetterla, che era un animale, ma lui continuava”: il racconto del presunto stupro a casa Grillo /2. Il video di Grillo andrebbe mostrato nelle scuole ogni volta che si deve spiegare come non si parla di stupro (di S. Lucarelli) /3. Beppe Grillo ha chiesto un’indagine privata sulla ragazza che accusa il figlio di stupro /4. Fedez, la Lega contrattacca: “Vogliamo vedere il contratto tra società esterna e la Rai”