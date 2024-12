Fedez contro Beppe Sala: “Contribuire alla sicurezza di Milano è il tuo lavoro, non il mio”

Duro botta e risposta tra Fedez e il sindaco di Milano Beppe Sala. Tutto ha avuto inizio da un freestyle in cui il rapper accusava il primo cittadino di non fare abbastanza per garantire la sicurezza dei cittadini milanesi. La battuta non è piaciuta a Sala, che ha replicato gelido. E a sua volta Fedez ha nuovamente puntato il dito contro il sindaco.

Ospite martedì sera di Real Talk, format dedicato al rap italiano, Fedez si è esibito in un freestyle che recitava: “Milano brucia, uno stupro ogni venti ore. Beppe Sala, un influencer con la fascia tricolore. La politica richiede, il giornalismo provvede. Priorità di ‘sto Paese: farsi i cazzi di Fedez”.

Interpellato sull’attacco del rapper, il sindaco Sala ha risposto così a margine della presentazione del programma espositivo meneghino del 2025: “Non so cosa dire, non mi sembrava che Fedez avesse contribuito alla sicurezza milanese, se vogliamo dirla tutta. E la chiudo qui”.

A stretto giro, però, è arrivata la controreplica di Fedez, che in una storia condivisa su Instagram ha rilanciato un articolo sulle parole del sindaco commentando “È il tuo lavoro, non il mio”.

