Fernanda Lessa racconta i problemi con la droga: “Spendevo 1.000 euro al giorno per farmi”

Agli inizi degli anni Duemila l’ex modella brasiliana Fernanda Lessa ha avuto gravi problemi di dipendenza dalle droghe. Lo confida lei stessa: “Tra il 2000 e il 2008 sono arrivata a spendere anche mille euro al giorno per farmi. Mentre l’alcol non bastava mai. Una combo devastante”, dice in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

In quegli anni la modella era molto famosa in Italia, tra servizi fotografici prestigiosi e frequenti partecipazioni a programmi televisivi. “Mi sono ritrovata a frequentare brutte compagnie, nonostante la mia model agency avesse cercato in tutti i modi di avvertirmi e tenermi alla larga da certa gente”, racconta Lessa, che oggi ha 44 anni, è sposata con l’imprenditore Luca Zocchi e vive in Portogallo.

“Negli anni ’90 – prosegue l’ex modella – il mondo della moda era piuttosto vizioso: pippavano in molte, anche di più. Era un modo per non mangiare e dimagrire. Poi si andava in palestra a sudare. Durante la settimana lavoravo moltissimo. Nel weekend mi sfondavo di alcol e droghe. Mi aiutavano a non sentire la solitudine, ad alleggerire il fardello dei miei problemi”.

Lessa ne è uscita solo quando ha trovato la forza di “chiedere aiuto”: “Ero troppo sola”, ricorda, “dovevo prendere in mano la mia vita e svoltare. Il supporto psicologico in questi casi è fondamentale perché non soltanto ti aiuta a rialzarti, ma ti dà consapevolezza”.

“Pian piano – racconta – mi sono affidata al SerT, così ho ripreso in mano la mia vita”. Oggi Lessa pratica sport e rispetta un’alimentazione salutista: “Mi piace il percorso che ho fatto in tutti questi anni”, dice. “Oggi sono una donna consapevole e fortificata nelle mie fragilità”.

Il suo nuovo amore è il cinema: Grazie al film Il punto di rugiada (nel quale ha recitato nel 2023, ndr) mi si è aperto un mondo, ho deciso di cominciare un nuovo mestiere”, dice, “da zero con umiltà in un paese in cui nessuno mi riconosce”.

