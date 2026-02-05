Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione: “Non vogliono farlo lavorare”

Fabrizio Corona passa al contrattacco e denuncia Mediaset per tentata estorsione. Lo ha reso noto l’avvocato Ivano Chiesa, storico legale dell’ex paparazzo. Chiesa ha spiegato che questa decisione è stata presa perché “la società in questi giorni ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sulle condotte degli ospiti delle serate che organizzano per eventuali comportamenti offensivi e il nome di Corona non c’è scritto nelle missive, ma è chiaro che si fa riferimento a lui”. E ancora: “Come è possibile che si chieda ad un gestore di una discoteca di impedire che qualcuno dica quello che vuole? Come si può pretendere questa condotta? Cosa dovrebbero fare, mettergli un tappo in bocca?”.

Secondo il legale di Corona si tratta di “una condotta inesigibile dal punto di vista giuridico” quella nei confronti dei locali, “ma chi riceve quella missiva si intimidisce e si preoccupa e quindi il rischio è che non chiami più Corona a fare delle serate”. Quindi, secondo l’avvocato “non vogliono fargli fare quelle serate, non vogliono farlo lavorare, l’hanno silenziato sui social e ora vogliono silenziarlo anche così”. Per questo motivo, dato che “si impedisce il suo diritto a lavorare, abbiamo deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione o per qualsiasi altro reato la Procura riterrà di indagare”.