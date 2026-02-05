Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 14:55
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione: “Non vogliono farlo lavorare”

Immagine di copertina

Lo ha annunciato il legale dell'ex paparazzo

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Fabrizio Corona passa al contrattacco e denuncia Mediaset per tentata estorsione. Lo ha reso noto l’avvocato Ivano Chiesa, storico legale dell’ex paparazzo. Chiesa ha spiegato che questa decisione è stata presa perché “la società in questi giorni ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sulle condotte degli ospiti delle serate che organizzano per eventuali comportamenti offensivi e il nome di Corona non c’è scritto nelle missive, ma è chiaro che si fa riferimento a lui”. E ancora: “Come è possibile che si chieda ad un gestore di una discoteca di impedire che qualcuno dica quello che vuole? Come si può pretendere questa condotta? Cosa dovrebbero fare, mettergli un tappo in bocca?”.

Secondo il legale di Corona si tratta di “una condotta inesigibile dal punto di vista giuridico” quella nei confronti dei locali, “ma chi riceve quella missiva si intimidisce e si preoccupa e quindi il rischio è che non chiami più Corona a fare delle serate”. Quindi, secondo l’avvocato “non vogliono fargli fare quelle serate, non vogliono farlo lavorare, l’hanno silenziato sui social e ora vogliono silenziarlo anche così”. Per questo motivo, dato che “si impedisce il suo diritto a lavorare, abbiamo deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione o per qualsiasi altro reato la Procura riterrà di indagare”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Emanuele Filiberto: "L’esilio dei Savoia fu violato più volte"
Cronaca / Napoli, il centro sociale Gridas rischia lo sgombero: “Chiediamo un incontro a Fico”
Cronaca / Roma, a Colleferro una manifestazione contro le morti sul lavoro: “È una strage, non chiamateli incidenti”
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Emanuele Filiberto: "L’esilio dei Savoia fu violato più volte"
Cronaca / Napoli, il centro sociale Gridas rischia lo sgombero: “Chiediamo un incontro a Fico”
Cronaca / Roma, a Colleferro una manifestazione contro le morti sul lavoro: “È una strage, non chiamateli incidenti”
Cronaca / Famiglia nel bosco, scontro tra mamma Catherine e la maestra: “Quando parla neanche la capisco”
Cronaca / Fs, Trenitalia: nel 2025 consegnati 108 treni regionali per un miliardo di euro
Cronaca / Cancellato il volto dell'angelo Meloni, il restauratore: "Me l'ha chiesto il Vaticano"
Cronaca / Chi è Giuseppe Musella, il 28enne che ha ucciso a coltellate la sorella Ylenia
Cronaca / Ylenia Musella uccisa a 22 anni dal fratello: "Abbiamo litigato"
Cronaca / Varese, bimbo di 8 anni malato di cuore scompare insieme ai genitori: l'ombra dei maltrattamenti
Cronaca / Violazioni e carenze strutturali di biosicurezza: il vero volto dell’aviaria svelato da Report
Ricerca