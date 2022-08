Evade dai domiciliari per andare in vacanza a Gallipoli e posta le foto su Instagram: arrestato

Evade dai domiciliari per andare in vacanza a Gallipoli: arrestato

Evade dagli arresti domiciliari per andare in vacanza a Gallipoli dove viene arrestato: a tradire l’uomo, infatti, sono state le foto postate sul suo profilo Instagram.

A raccontare la bizzarra vicenda è l’Agi, secondo cui l’uomo, un 27enne che si trovava agli arresti domiciliari a Modena, è scappato dalla sua abitazione per raggiungere in macchina una comitiva di amici che si trovava in vacanza in Salento.

I militari di Modena e quelli di Lecce hanno avviato le indagini e grazie ai social dell’evaso hanno ricostruito quando accaduto, ovvero che il 27enne si trovava a Gallipoli tra feste, concerti e notti brave.

Rintracciato in un’abitazione nelle campagne di Matino, in provincia di Lecce, l’uomo è stato arrestato.