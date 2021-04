Eutanasia: Valeria Imbrogno, compagna di Dj Fabo, presenta il “numero bianco” | VIDEO

Valeria Imbrogno, psicologa e compagna di Fabiano Antoniani, il dj che scelse di morire in Svizzera con il suicidio assistito, ha lanciato insieme all’Associazione Coscioni un “numero bianco” per fornire informazioni su cure palliative, testamento biologico, interruzione delle terapie, DAT, eutanasia. Al numero gratuito 06 9931 3409 risponde un team di 20 volontari formati adeguatamente e affiancati da professionisti ed esperti, per rispondere da remoto alle richieste e ai dubbi.

“Da marzo ad oggi, quando è stato attivato il servizio, sono state oltre 200 le chiamate in arrivo al Numero Bianco da tutta Italia, con una prevalenza di persone over 60”, fa sapere l’Associazione Coscioni. “Testamento biologico e eutanasia i due temi su cui sono arrivate più richieste in assoluto, seguiti da sedazione profonda e cure palliative”.

“Nei casi più delicati, è previsto un supporto psicologico primario con specialisti e l’attivazione di un coordinamento territoriale basato su contatti diretti di medici specialisti e professionisti”, si legge nel comunicato dell’associazione. “I casi che richiederanno un ulteriore contatto verranno presi in carico da figure specifiche a seconda delle necessità di aiuto medico o legale”.

Leggi anche: 1. Eutanasia, Marco Cappato e Mila Welby assolti anche in appello per il caso Trentini /2. Eutanasia, è il giorno dell’udienza alla Consulta. Mina Welby e Valeria Imbrogno a TPI: “Al centro la libertà di tutti” / 3. Eutanasia, ogni anno 1.000 malati terminali si suicidano per mancanza di alternative. La testimonianza