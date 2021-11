Oms: “Se in Europa il 95% della popolazione indossasse le mascherine avremmo 160mila morti in meno”

Le mascherine sono la prima arma che la popolazione ha avuto a disposizione per difendersi dalla pandemia di Covid-19, eppure non tutti le indossano. “Se in Europa il 95% della popolazione indossasse la mascherina potremmo salvare circa 160.000 vite”, ha detto a Sky News Rob Butler, direttore esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), secondo cui a indossarla oggi è solo il 48% della popolazione europea. Inoltre, uno studio pubblicato sul British Medical Journal, indica che l’uso del dispositivo di protezione bloccherebbe al 53% la trasmissione di Covid-19. Butler ha anche aggiunto che il 45-47% degli europei non è vaccinato, così come la maggior parte delle persone ricoverate in terapia intensiva a causa del coronavirus.

Le mascherine all’aperto in Italia

In Italia, in alcune regioni e città, sta tornando l’obbligo delle mascherine all’aperto, come a Padova, in centro, o a Venezia durante le fiere e i mercatini invernali e in Sicilia nei luoghi affollati. “È una misura che andrebbe adottata subito in tutta Italia a prescindere dai colori” ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio d’Amato in merito ai dispositivi di sicurezza.

Nel frattempo, è in corso la cabina di regia del governo sulle nuove regole che verranno introdotte per contenere la quarta ondata di Covid 19. Le misure dovrebbero arrivare nel Consiglio dei ministri convocato per le 15.30.