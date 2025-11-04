Icona app
Cronaca

La figlia di Ettore Pausini: “Laura Pausini? Parentela solo sulla carta. Non li voglio vedere ai funerali”

Lo sfogo social di Sabrina Pausini dopo la morte del padre, travolto e ucciso da un'auto pirata

di Niccolò Di Francesco
Sabrina Pausini, cugina della cantante Laura e figlia di Ettore, il 78enne travolto e ucciso da un’auto pirata mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, non ne vuole sapere nulla di alcuni suoi parenti. In un post pubblicato sui social, infatti, la donna ha scritto: “Ai giornalisti che hanno sottolineato la parentela sottolineo che è solo sulla carta, perché a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale, io non sono come loro e tali valori me li ha insegnati proprio mio padre. Chissà che per una volta i giornali facciano informazione corretta”. La donna, poi, si è rivolta al pirata della strada che ha ucciso suo padre: “Era mio padre, e me l’hanno ammazzato così, voglio vederlo in faccia quell’assassino”.

Stefano Giordani, amico di famiglia e direttore di Onconauti, associazione della quale lo stesso Ettore era testimonial e volontario, ha parlato del rapporto che legava Sabrina al padre: “È disperata. Ha perso già la mamma quando era molto giovane. Col padre aveva un rapporto simbiotico, lo aveva spesso accompagnato nei suoi viaggi in Africa, anche in luoghi molto sperduti. Ettore era così: partiva con un gruppo di amici e si costruiva l’itinerario da solo, senza guide”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca