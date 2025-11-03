Icona app
Cronaca

Morto lo zio di Laura Pausini: è stato falciato da un’auto pirata mentre si trovava in bici

La vittima aveva 78 anni: è caccia al pirata della strada

di Niccolò Di Francesco
Tragedia a Bologna dove Ettore Pausini, zio della nota cantante Laura, è morto dopo essere stato travolto da un’auto pirata. La vicenda, che si è svolta nella giornata di domenica 2 novembre, è avvenuta in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena. Ettore Pausini si trovava a bordo della sua bici quando è stato falciato da un’auto pirata, una Opel Astra, con il conducente che, anziché fermarsi, è fuggito a tutta velocità allontanandosi dal luogo dell’incidente. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi e i tentativi di rianimazione per lo zio della cantante non c’è stato nulla da fare.

Ora gli inquirenti sono sulle tracce della vettura per identificare il responsabile dell’investimento. Originario di Solarolo, lo stesso paese di Laura Pausini, Ettore era molto conosciuto a Bologna. Fratello del padre della cantante, l’uomo da oltre trent’anni lavorava come barbiere in piazza Azzarita. Negli anni scorsi aveva affrontato e superato un tumore, diventando poi testimonal dell’associazione Onconauti, che si occupa di riabilitazione per pazienti oncologici. La notizia della sua morte ha profondamente scosso le comunità di Solarolo e Bologna. “Un uomo immenso” lo ha definito Stefano Giordani, presidente dell’associazione Onconauti.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca