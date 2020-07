Iss, cala l’età media dei positivi al Covid in Italia

Sei persone su dieci tra quelle contagiate dal Covid hanno meno di 50 anni, un dato che fa scendere l’età mediana dei positivi dai 61 anni registrati dall’inizio della pandemia ai 43. È quanto emerge dall’infografica settimanale pubblicata dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss), che riporta i dati relativi agli ultimi 30 giorni, aggiornati al 20 luglio. Le nuove rilevazioni mostrano un cambiamento della popolazione dei positivi al Covid anche per quanto riguarda il sesso dei pazienti: la percentuale di donne che hanno contratto il virus nell’ultimo mese, infatti, è scesa al 47 per cento.

Per capire meglio questa mutazione, basta guardare la concentrazione dei contagiati tra le varie fasce d’età evidenziate dall’infografica: la fetta maggiore, pari cioè al 50,2 per cento, è rappresentata da quella che va dai 19 ai 50 anni. Sommandola al 10,8 per cento dei positivi al Covid con età inferiore ai 18 anni, il totale dei casi sotto i 50 anni sale 60 per cento. Allo stesso modo, la percentuale di anziani – la fascia inizialmente più colpita – positivi, è in calo: solo il 22,8 per cento dei positivi al Covid ha tra i 51 e i 70 anni e solo il 16,2 oltre i 70 negli ultimi trenta giorni.

Fonte: Epicentro, IssLa percentuale degli uomini, inoltre, continua ad aumentare, e corrisponde ora al 53 per cento dei positivi, mentre nei mesi precedenti questo dato non superava il 46 per cento. Infine in Italia i casi pediatrici di Coronavirus sono l’1,8 per cento del totale, con un’età media di 11 anni, e solo nel 13,3 per cento dei casi sono stati ricoverati in ospedale.

Leggi anche: 1. “Con la proroga dello Stato di emergenza a rischio le libertà fondamentali”: il costituzionalista Cuocolo a TPI / 2. Coronavirus, la proposta shock: “Infettare giovani volontari per accelerare col vaccino” / 3. “I raggi ultravioletti distruggono il Coronavirus in pochi secondi”: lo studio /4. Coronavirus, la storia del “paziente 206”: il superuntore che ha contagiato oltre 1.000 persone nello Sri Lanka

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Busto di Mussolini e cimeli fascisti nell'albergo del sindaco di Temù (Brescia) Roma, un parroco ha sposato (civilmente) due donne Milano, donna transgender uccisa con 50 coltellate