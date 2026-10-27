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Cronaca

Dal 30 ottobre esce in libreria “L’Ambasciatore. La morte di Luca Attanasio tra verità e giustizia”: un nuovo libro che ripercorre un delitto ancora senza colpevoli

Immagine di copertina
L'Ambasciatore. La morte di Luca Attanasio tra verità e giustizia

L'opera a cura di Pierfrancesco Majorino e Daniele De Luca, pubblicata da Zolfo Editore, ripercorre la storia dell'ambasciatore italiano ucciso in Congo nel 2021 e gli interrogativi ancora aperti sulla sua morte. Con un'intervista inedita al padre Salvatore Attanasio e le testimonianze di familiari, giornalisti ed esponenti istituzionali

di Redazione TPI

A oltre cinque anni dalla morte di Luca Attanasio, sono ancora molte le domande senza risposta su quanto accaduto il 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo, quando l’ambasciatore italiano fu ucciso in un agguato insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo.

A ripercorrere la vicenda è L’Ambasciatore. La morte di Luca Attanasio tra verità e giustizia (Zoldo Editore, 160 pp 17€) il libro a cura di Pierfrancesco Majorino e Daniele De Luca pubblicato da Zolfo Editore, che ricostruisce gli eventi di quel giorno, le indagini e i passaggi giudiziari che si sono susseguiti negli anni, dando voce a chi continua a chiedere che venga fatta piena luce sull’accaduto.

Il volume racconta anche chi era Luca Attanasio, un diplomatico che aveva scelto di vivere il proprio incarico andando oltre i protocolli e le relazioni istituzionali, dedicando particolare attenzione alle persone e alle comunità più fragili. Un impegno che portava avanti anche insieme alla moglie Zakia Seddiki, attraverso progetti umanitari a sostegno della popolazione congolese.

Accanto al ricordo dell’ambasciatore, il libro affronta i molti interrogativi che ancora accompagnano la sua morte: dalle circostanze dell’agguato alle misure di sicurezza adottate durante la missione, fino alle difficoltà incontrate nelle indagini e nei procedimenti giudiziari. Questioni tornate di attualità anche dopo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Roma nel settembre 2026 nell’ambito dell’indagine sui presunti responsabili del triplice omicidio. «In tanti vogliono archiviare questo caso. Noi no», scrive infatti Pierfrancesco Majorino nell’introduzione al volume. Parole che riassumono il senso del libro e la volontà di continuare a cercare la verità, affinché il ricordo delle tre vittime non si esaurisca nelle commemorazioni.

Uno spazio importante è inoltre dedicato alla famiglia Attanasio e alla sua lunga battaglia per la verità. Nell’intervista contenuta nel volume, Salvatore Attanasio, padre di Luca, ripercorre questi anni, il dolore per la perdita del figlio e la determinazione a non arrendersi di fronte alle tante domande rimaste aperte. A questa testimonianza si affianca quella di Dario Iacovacci, fratello del carabiniere Vittorio, insieme ai contributi dei giornalisti Luca Attanasio, Tony Capuozzo e Giusy Baioni, di Giuseppe Augurusa, Marco Lombardo e Susanna Camusso e a una conversazione con Rocco Curcio, avvocato della famiglia Attanasio. Attraverso esperienze e punti di vista diversi, il volume aiuta a ricostruire la vicenda e a comprenderne le implicazioni umane, politiche e giudiziarie. Ne emerge un racconto che mira a tenere a viva l’attenzione su una storia per la quale le famiglie attendono ancora le risposte.

Redazione TPI
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