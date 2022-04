Epatite acuta, bambino di 4 anni in gravi condizioni al Bambin Gesù

Un bambino di 4 anni di Prato è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bambin Gesù di Roma per sospetta epatite acuta di origine sconosciuta, la patologia molto aggressiva che colpisce i bambini sotto i 10 anni e per la quale si sono verificati diversi casi in Europa.

Secondo quanto ricostruito, il piccolo è stato ricoverato in un primo momento all’ospedale Meyer di Firenze per poi essere trasferito nella giornata di giovedì 21 aprile a Roma, all’ospedale Bambin Gesù, dove si starebbe anche valutando un trapianto di fegato.

Il bambino ha avuto un peggioramento molto rapido: “Ha caratteristiche molto simili a quelle che hanno descritto i colleghi degli alti Paesi – spiega a La Repubblica il responsabile della epatologia del Meyer Giuseppe Indolfi – comunque si continuano a fare accertamenti, andando per esclusione”.

Fino ad ora sono almeno altri tre i casi di epatite acuta sospetti registrati in Italia: saranno le analisi a chiarire nei prossimi giorni se si tratta dello stesso patogeno rilevati in Irlanda, Spagna, Danimarca e Paesi Bassi, oltre che Stati Uniti e Regno Unito, dove sono stati segnalati i primi casi.