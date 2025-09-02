Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:55
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

È morto il giornalista Emilio Fede: l’ex direttore del Tg4 aveva 94 anni

Immagine di copertina
Credit: AGF

Ricoverato presso la Residenza San Felice di Segrate, le sue condizioni di salute si erano aggravate nelle ultime ore

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

È morto all’età di 94 anni il giornalista Emilio Fede: l’ex direttore del TG4 si è spento, circondato dall’affetto dei suoi cari, presso la Residenza San Felice di Segrate, in provincia di Milano, dove era ricoverato da diversi anni. Le sue condizioni di salute si erano aggravate nelle ultime ore così come confermato anche dalla figlia Sveva. “Papà è in condizioni critiche, purtroppo – aveva dichiarato al Corriere della Sera – Continua a lottare come un leone. È un guerriero”.

Nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 24 giugno 1931, Emilio Fede è noto soprattutto per aver diretto il Tg4 dal 1992 al 2012. Dopo aver conseguito la maturità classica a Roma, dove si era trasferita la sua famiglia, Fede inizia la carriera giornalistica da giovanissimo collaborando con Il Momento – Mattino di Roma per poi passare alla Gazzetta del Popolo di Torino. Dal 1958 inizia a collaborare con la Rai, rapporto che, dal 1961, diviene esclusivo. Inviato speciale in Africa per otto anni, lavora con Sergio Zavoli nella redazione della trasmissione d’inchiesta TV7, il settimanale di approfondimento del TG1.

Dal 1976 ricopre per cinque anni conduttore del TG1, mentre nel 1981 ne diviene direttore, carica che ricoprirà per due anni. Sotto la sua direzione, la testata trasmesse la diretta, condotta da Piero Badaloni, relativa all’incidente di Vermicino, durata ben 18 ore e seguita da circa 25 milioni di telespettatori. Nel 1987 il rapporto con la Rai termina in seguito a un processo per gioco d’azzardo terminato poi con l’assoluzione. Dopo aver accettato l’offerta di Rete A, nel 1989 passa alla Fininvest di Silvio Berlusconi, prima come direttore di Videonews, poi di Studio Aperto. Nel 1992 assume la direzione del TG4 rimanendovi fino al 2012.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Fs Logistix amplia la presenza in Europa con la gestione del terminal di Anversa
Cronaca / Si aggravano le condizioni di Emilio Fede
Cronaca / Scontrino shock in uno stabilimento di Ostia, 1 euro per ricaricare il cellulare
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Fs Logistix amplia la presenza in Europa con la gestione del terminal di Anversa
Cronaca / Si aggravano le condizioni di Emilio Fede
Cronaca / Scontrino shock in uno stabilimento di Ostia, 1 euro per ricaricare il cellulare
Cronaca / Anche le foto delle giornaliste del Tg1 finiscono sul sito sessista: "Non siamo corpi da usare"
Cronaca / Fs Treni Turistici Italiani: arriva il nuovo espresso Siena
Cronaca / La rabbia della sorella di Giulia Tramontano contro la famiglia Impagnatiello
Cronaca / Condannata la cognata di Impagnatiello: "Comprò la sua auto per farlo sembrare nullatenente"
Cronaca / L'ex marito di Maria Rosaria Boccia: "Picchiava anche me, l’ho sposata per inganno"
Cronaca / Gruppo FS, ERTMS a bordo per 442 treni: investimento di 70 milioni di euro
Cronaca / Nave Msc con 8.500 passeggeri a bordo in avaria al largo di Ponza
Ricerca