Maltempo, due morti. Resta un disperso. Crollano due ponti: sul Sesia e nel Piacentino

Il maltempo si è abbattuto sul Nord Italia sabato 3 ottobre 2020, colpendo in particolare Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Due morti, un vigile del fuoco (in Valle d’Aosta) e un giovane nel Vercellese, e un disperso: è questo l’attuale bilancio.

I dispersi del Piemonte

Sono stati ritrovati in serata 21 dei 22 dispersi nel cuneese (la zona più colpita). I 21 dispersi sul Col di Tenda sono vivi e stanno bene. Si tratta di 19 italiani e 2 tedeschi rimasti bloccati a Vievola, in Val Roya, sul fronte francese, e ora è iniziato il loro recupero da parte di Vigili del fuoco, Guardia di Finanza e Soccorso alpino. Sono state avvisate tutte le famiglie. Manca all’appello un margaro caduto con la sua auto in un torrente sempre nel cuneese, al confine tra Italia e Francia.

Disperso in Lomellina

Un disperso in Lomellina. Un cacciatore di 77 anni risulta disperso in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito anche la zona della Lomellina ai confini con la provincia di Vercelli. L’uomo era impegnato in una battuta di caccia lungo le rive del Sesia. In seguito all’innalzamento del livello del fiume, l’anziano si è rifugiato in una cascina abbandonata, nella frazione Pizzarrosto di Palestro (Pavia), che è stata poi allagata.

Crolla ponte sul Sesia

Il ponte che collega Romagnano Sesia e Gattinara, che passa sopra il fiume Sesia, è crollato. A darne notizia, poco fa, la Provincia di Vercelli. Si tratta di un viadotto di competenza della Provincia di Novara ed è un’arteria fondamentale per il traffico diretto in Alta Valsesia e di collegamento con i paesi della Bassa Valle, in particolare Gattinara. Sconcerto tra gli amministratori locali: il tratto di strada era stato riaperto alle 12 ed era stata fatta una diretta Fb dei due sindaci, Alessandro Carini di Romagnano e Daniele Baglione di Gattinara, proprio sopra il viadotto. «Mai – ha scritto il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, postando l’immagine del ponte in frantumi – avrei pensato di vedere questo».

Morto un vigile del fuoco volontario in Val d’Aosta

Intanto, in Valle d’Aosta, un vigile del fuoco volontario è morto sulla strada statale nei presso di Arnad, in Valle d’Aosta, schiacciato da un albero caduto a causa del maltempo che si sta abbattendo su tutta la regione. L’uomo era impegnato insieme ad altri colleghi a ripulire la strada dai detriti quando la pianta sradicata dal temporale lo ha travolto.

A Pontboset, nella notte sono state evacuate in via precauzionale 9 persone da una struttura ricettiva. Nel corso della notte la Dora Baltea è esondata a Donnas, ma ora le acque sono rientrate nell’alveo fluviale e la situazione è sotto controllo.

“Rivolgo un commosso pensiero a Rinaldo Challancin, il vigile del fuoco volontario che ha perso la vita in Valle d’Aosta a causa del forte maltempo che si sta abbattendo in queste ore nelle regioni del Nord. Un abbraccio ai familiari, ai suoi cari”, ha scritto sui social il premier Giuseppe Conte. “Siamo vicini a tutti i volontari e a tutte le forze in campo impegnate nelle difficili operazioni di soccorso. Sono in costante contatto con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Stiamo assicurando un monitoraggio continuo, in pieno coordinamento con i territori, di questa emergenza, con particolare riguardo alla Valle d’Aosta, al Piemonte e alla Liguria. L’attenzione del Governo è massima”.

Frane ed esondazioni in Liguria

In Liguria alcuni paesi sono rimasti isolati nell’entroterra di Imperia a causa di frane ed esondazioni avvenute nella notte in valle Argentina e valle Arroscia. Criticità a Mendatica, Molini di Triora e Triora stessa. A Ventimiglia è esondato il Roya e ha ceduto la passerella pedonale Squarciafichi, che collega il centro storico e quello moderno. A Dolceacqua, in località Praeli e San Filippo, è esondato il torrente Nervia. Fango in strada e decine di alberi, soprattutto palme, cadute per la furia del vento. Non si registrano feriti o dispersi. Più a levante, nel Tigullio, una forte mareggiata ha provocato allagamenti tra Rapallo, Santa Margherita e Portofino.

Leggi anche: Alluvione nel Cuneese, al confine con la Francia: 4 dispersi

Potrebbero interessarti Napoli, conflitto a fuoco con la polizia: muore un rapinatore 17enne Coronavirus, contagi verso quota 3mila: il Viminale schiera i militari per i controlli La "Iena" Golia positiva al Covid: "Non ci sarò per la prima puntata" | VIDEO