Coronavirus, easyJet vende i voli della prossima stagione invernale a soli 39 euro

Coronavirus, easyJet lancia offerta sui voli invernali

easyJet anticipa la messa in vendita dei voli invernali offrendo ai clienti la possibilità di risparmiare notevolmente per viaggiare tra il 25 ottobre 2020 e il 28 febbraio 2021. Per la prima volta, tutti i voli dell’autunno-inverno 2020/2021 saranno in vendita a soli 39,60 euro a tratta, tasse e spese incluse. Per beneficiarne i clienti devono prenotare entro la mezzanotte del 24 marzo 2020.

I nuovi voli disponibili da oggi consentiranno a molti clienti che sono stati costretti a modificare i propri viaggi a causa dell’emergenza sanitaria, di avere ancora più scelta di date per spostare i loro voli, senza alcuna commissione per il cambio. Il periodo natalizio e le vacanze invernali saranno inclusi.

Ci aspettiamo che questa iniziativa venga accolta con favore dai viaggiatori, i cui piani di vacanze pasquali ed estive sono stati impattati dall’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Tra il 25 ottobre 2020 e il 28 febbraio 2021 easyJet ha in programma oltre 147mila voli, con un’offerta complessiva di oltre 9 milioni di posti per organizzare una pausa di mezza stagione in famiglia, godere di un po’ di sole invernale o partire per le vacanze sugli sci o in città.

Robert Carey, direttore commerciale di easyJet ha commentato: “Abbiamo deciso di mettere in vendita oggi i nostri voli per la stagione invernale al fine di supportare il più possibile i nostri clienti in questo periodo. Per la prima volta i voli saranno in vendita anche con una tariffa forfettaria di 39,60 euro tasse e spese incluse. I clienti potranno anche modificare i loro piani esistenti in caso di necessità o prenotare una nuova vacanza, con la certezza che la commissione per il cambio non sarà applicata”.

Per supportare ulteriormente i clienti che hanno dovuto modificare i propri viaggi a causa dall’emergenza Coronavirus, easyJet rinuncia alla commissione per il cambio dei loro voli. Tutti i clienti possono ora cambiare le date dei loro prossimi voli in qualsiasi momento entro febbraio 2021. L’esenzione dalla commissione di cambio si applica sia alle prenotazioni esistenti che a quelle nuove fino a nuovo avviso. I clienti possono effettuare le modifiche alla loro prenotazione online attraverso la sezione ‘Gestisci prenotazioni’ su www.easyJet.com”.

La tariffa di 39,60 euro viene applicata a tratta, per passeggero, ed è soggetta a condizioni di disponibilità. Questa tariffa è valida per tutti i voli invernali operati dal 25 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021, con le seguenti esclusioni: i voli invernali da e per l’aeroporto di Berlino Brandeburgo (BER), i quali saranno disponibili in un secondo momento, e i voli da e per Marocco, Egitto, Turchia, Tunisia, Israele e Giordania.

La tariffa di 39,60 euro include tutte le tasse. Gli upgrade dei posti a sedere, i bagagli da stiva e i prodotti accessori sono opzionali.

Il prezzo dell’offerta sarà disponibile fino alle 23:59 di martedì 24 marzo 2020.

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO